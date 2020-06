Temptation Island, Filippo Bisciglia presenta la nuova edizione: "Succederà qualcosa di bollente"

Filippo Bisciglia sembra essere molto carico per la nuova edizione di “Temptation Island”, il reality show di Canale 5 ideato e prodotto da Maria De Filippi. E per la prima volta l’ex concorrente di “Tale e quale show” deve confrontarsi sia con le coppie famose che quelle non conosciute dal grande pubblico.

In questi giorni Filippo Bisciglia ha rilasciato una intervista al sito “Tv Blog”, parlando proprio di questa avventura. Il conduttore si concentra anche sulle coppie fino ad ora ufficializzate dai social della trasmissione, come quella formata da Antonella Elia e l’attore Pietro Delle Piane.

Le parole di Filippo Bisciglia

Il conduttore, nonostante le registrazioni siano iniziate da poco, promette scintille: “Ho già visto che, in pentola, stanno bollendo tante cose e siamo solo al secondo giorno di registrazione! Dobbiamo aspettarci un’edizione davvero focosa! Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, ci saranno coppie davvero differenti”. E in seguito nega che sia successo qualcosa in questi primi giorni: “Ma visto che conduco il programma da 7 anni consecutivi, qualcosa prevedo. Ormai sono abituato. Qualcosa di bollente uscirà fuori”.

Definisce questa edizione come speciale, poiché per la prima volta ci sono coppie composte da personaggi famosi e altre composte da persone comuni. Ma ci tiene a sottolineare che non cambierà il suo modo di trattare le persone, poiché al falò di confronto per lui sono tutti uguali. Al momento conferma che in gioco ci sono Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

In seguito rilascia un commento su Antonella Elia, rivelando che al “Grande Fratello Vip” il problema te lo ritrovi davanti, mentre a “Temptation Island”, nel caso dovesse nascere, non ce l’hai di fronte ma dall’altra parte del villaggio formato unicamente da uomini. Per questo motivo, il vero carattere dell’ex valletta di Raimondo Vianello, uscirà solamente al falò di confronto con Pietro.

Si espone di meno invece su Manila Nazzaro, poiché ammette di non conoscere molto il carattere della donna. Infatti, fino a questo momento, l’ex Miss Italia 1999 non ha mai partecipato a un reality show, decidendo di accettare solamente “Temptation Island” insieme al compagno Lorenzo.