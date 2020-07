Temptation Island: Annamaria prepara la valigia in lacrime

A Temptation Island la situazione si fa sempre più critica, tanto che Annamaria avrebbe iniziato a fare le valigie per lasciare il programma. Le compagne cercano di fermarla ma lei sembra irremovibile.

E’ quello che vedremo questa sera su Canale 5 nella seconda puntata di Temptation Island. La scorsa settimana avevamo lasciato Annamaria amareggiata per il comportamento del fidanzato Antonio ma intenzionata ad andare fino in fondo proprio per vedere fino a che punto si sarebbe spinto. A quanto pare, però, il fidanzato avrà proprio passato il segno e lei ha quindi deciso di abbandonare il programma. Che cosa ha fatto Antonio di tanto grave per far infuriare la fidanzata?

Temptation Island: Annamaria vuole lasciare il reality. Andrea chiede il falò

Una vera furia Annamaria tanto da non ascoltare le compagne di avventura, che intorno a lei sembrano intenzionate a calmarla ed a farla ragionare. Nulla, però, sembra fermare la rabbia di Annamaria, decisa ad abbandonare il programma.

Come finirà la loro storia? Che cosa succederà? Annamaria deciderà di chiedere un falò di confronto con il suo fidanzato ed i due abbandoneranno il programma separati?

La puntata di stasera sembra riservare parecchi colpi di scena. Anche Andrea e Anna, infatti, sembrano non vivere dei momenti sereni. “O mi portate Anna qua o io vado di là” avrebbe detto Andrea chiedendo subito un falò di confronto con la fidanzata per chiarire le cose.

Nella scorsa puntata Anna aveva fatto parlare di sè per la sua voglia di avere un figlio da Andrea, vista da molti come un modo per assicurarsi un futuro dal momento che la famiglia del fidanzato è, per sua stessa ammissione, benestante. Cosa succederà tra anna e andrea? Anche questo lo scopriremo questa sera.