Temptation Island 2020: che lavoro fa Andrea Battistelli?

Nella prima puntata di Temptation Island 2020 ha fatto parlare molto di sè la coppia formata da Andrea Battistelli ed Anna Boschetti ed in particolare la fretta di quest’ultima di avere un figlio dal suo compagno. Voglia di formare una famiglia o interesse economico? E’ questo il dilemma sollevato dagli altri partecipanti del programma, in particolare dal compagno di Manila, Lorenzo.

In tanti, infatti, durante la puntata e nelle ore successive hanno dato addosso ad Anna, rea di aver costruito un rapporto con Andrea solo per interesse economico dal momento che, come ha lei stessa affermato, la sua famiglia è benestante. Da allora in molti si stanno chiedendo che lavoro fa Andrea Battistelli?

La famiglia di Andrea, 27 anni, possiede un ristorante ed il giovane mira a diventare uno chef importante e proprio per questo sarebbe quindi concentrato sul suo lavoro e non avrebbe voglia, in questo momento di mettere su famiglia. Diversa la situazione di anna, 37 anni, mamma già di due figli, che sente il peso della differenza di età con il compagno e la consapevolezza di essere una donna più matura e quindi con meno tempo a disposizione “da perdere”.

I due partecipano a Temptation Island proprio per rendersi conto dei propri sentimenti e per capire se c’è un futuro per la propria relazione. Andrea sembra focalizzato sulla carriera, tanto da aver chiesto tempo alla compagna dal momento che per lui “nella vita non esiste solo la coppia”; mentre anna vuole a tutti i costi costruire una famiglia con il suo compagno. Quale sarà l’epilogo del loro viaggio nei sentimenti? Chi la spunterà?

Di certo il peso di 10 anni di differenza si fa sentire ed i due devono capire se sono in grado di affrontarne le conseguenze oppure no.