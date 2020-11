"Tale e quale show", la confessione di Elena Sofia Ricci: "Ho avuto il Covid"

Carlo Conti ritorna alla conduzione di “Tale e quale show“, il talent in onda su Rai 1, direttamente dal proprio appartamento. Con molta emozione, prima del vero inizio, il conduttore ha aperto in questa maniera la diretta: “Non scendo le scale e non esco dall’ascensore però ci sono. Sono tornato! È stato un periodo un po’ difficile, grazie per l’affetto”.

Ha voluto poi ringraziare tutto il personale sanitario, che stanno aiutando nel miglior modo possibile le persone infette dal Covid-19, lottando contro tutte le difficoltà di questo periodo. Infine decide di salutare un uomo di nome Nello, che con lui ha diviso la camera d’ospedale e che ieri è potuto finalmente tornare a casa.

La confessione di Elena Sofia Ricci

Nel corso della penultima puntata di “Tale e quale show” è arrivata a sorpresa la testimonianza di Elena Sofia Ricci, che ha dichiarato di aver contratto il Covid-19: “Ho toccato il virus con le mie mani a marzo. Non me ne sono davvero accorta, ho avuto la percezione di qualcosa di diverso, ma in quelle settimane eravamo in pieno lockdown e quindi non ho mai saputo di averlo davvero contratto”.

Rivela di averlo scoperto solamente nel mese di giugno, quando ha fatto il test sierologico. In seguito l’attrice rivela che in casa il Covid è stato preso solamente da lei e dalla figlia più piccola, mentre le altre persone non sono risultate positive al test sierologico, neanche il marito, con cui ha avuto contatti ravvicinati.

Nel finale del programma la Ricci ha presentato il nuovo film in cui è protagonista, che sarà ispirato al racconto della vita della neurologa Rita Levi Montalcini. Si dichiara molto orgogliosa di interpretare un personaggio di questo calibro e dedica un applauso ai ricercatori e agli scienziati che stanno lavorando molto in questo periodo.