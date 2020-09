Elena Sofia Ricci dà il volto a Rita Levi Montalcini: "Spero di renderle omaggio"

Tra poco comincerà la nuova stagione della fiction targata Rai e sono tantissime le serie televisive che il pubblico non vede l’ora di guardare. Da “Mare fuori” sino alla continuazione di “Doc-Nelle tue mani” per poi arrivare con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” con le (dis)avventure di Suor Angela e del convento. A dare il volto a Suor Angela ci sarà ancora Elena Sofia Ricci che sarà anche impegnata in una fiction in cui presta il volto a un personaggio importante.

L’attrice vestirà i panni della scienziata Rita Levi Montalcini. Proprio su Instagram, la Ricci ha postato il trailer della fiction accompagnato da un post in cui ha elogiato questa donna e intellettuale straordinaria con le seguenti parole: “La sua etica e la sua morale ne fanno una icona femminile universale, un esempio per tutti noi e per i giovani di cui dovremmo spesso tener conto. Spero nel mio piccolo di averle reso omaggio”.

Rita Levi Montalcini è una donna e scienziata straordinaria che ha dato lustro all’Italia nel mondo, per cui l’attrice prova immensa stima e rispetto. Una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e al progresso dando così un senso anche alla sua stessa vita. Non si sa ancora la data di questa fiction per la Rai, ma sicuramente rientra nel palinsesto della stagione 2020-2021.

Una fiction che avrebbe dovuto andare in onda nella primavera del 2020, ma a causa della pandemia e del lockdown, non è stato possibile per cui si spera che la stagione che sta per iniziare possa meritare la sua vetrina per gli spettatori delle fiction della Rai. Per quanto riguarda la trama, nei mesi scorsi la stessa attrice aveva avuto modo di affermare qualcosa al riguardo.

La serie parte dal 1986 quando la Montalcini ha appena ottenuto il Nobel e, durante il viaggio di ritorno a casa, incontra una violoncellista che presenta problemi alla vista e la stessa scienziata riesce, grazie a un suo esperimento, a salvarle la vita. Quasi sicuramente prima il pubblico della Rai la vedrà nei panni di Suor Angela di cui sono terminate da poco le riprese.