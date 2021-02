Stefano Coletta, direttore di Rai 1, parla di Mara Venier: "Vorrei coinvolgerla in altri progetti"

Mara Venier, la signora della domenica, continua a fare dietrofront riguardo la sua carriera professionale. Un paio di giorni fa, in un’intervista rilasciata sul settimanale “Nuovo”, disse che non aveva nessuna intenzione di lasciare la televisione, come aveva lasciato intendere in seguito ad alcune sue dichiarazioni di diversi mesi fa. I suoi fan sono contenti di tornare a seguirla in televisione ancora per un po’, sebbene non ci siano certezze in tal senso.

A paventare ogni dubbio riguardo Mara Venier e la sua continuazione nei palinsesti della televisione, ci ha pensato il direttore di Rai 1, ovvero Stefano Coletta, il quale ha dichiarato: “Mara sa essere profonda e leggera, fa commuovere, riflettere e divertire. Oltre a Domenica In mi piacerebbe coinvolgerla in altri progetti.” Una dichiarazione che fa pensare ad altri programmi per lei.

Insomma, la presenza di Mara Venier continua ad essere una certezza, considerando anche gli ottimi ascolti che riesce a raccogliere ogni domenica. Non si sa ancora quali potrebbero essere le altre vesti da indossare. La scorsa edizione di Domenica In non è stata facile per lei, tra il Covid e l’infortunio alla caviglia, ha passato mesi difficili che le hanno tolto un po’ di forze.

Riguardo quella confessione, afferma che oggi ha le idee chiare e al settimanale “Nuovo”, racconta che sentirebbe troppo la mancanza del suo pubblico e dei suoi compagni di lavoro che sono diventati un po’ la sua seconda famiglia. Insomma, a quanto pare, la Venier ha fatto un passo indietro ed è pronta a non abbandonare la poltrona.

Lo stesso direttore di Rai 1 Stefano Coletta spende belle parole per lei e ha in mente qualche nuovo programma d’affidarle, anche perché sa farsi amare dal pubblico. Non resta che attendere se già in questa parte di stagione o nella prossima riuscirà a ritagliarsi altro spazio nella rete, come paventato da Coletta.