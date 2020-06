Mara Venier, l’annuncio che sorprende: "Voglio ritirarmi dalla televisione"

Mara Venier, la popolare conduttrice ed attrice veneta, ha di recente fatto un annuncio che sicuramente provocherà un grande dispiacere nei suoi fan. La scorsa Domenica 28 Giugno, è stata l’ultima puntata di “Domenica In”, la storica trasmissione della Domenica italiana che quest’anno ha visto al timone proprio la bionda conduttrice.

Nonostante i suoi problemi di salute, legati ad una brutta caduta dalle scale, la presentatrice ha deciso ugualmente di portare avanti la conduzione del programma del primo pomeriggio di Rai Uno. Tuttavia Mara Venier ha fatto sapere che la prossima stagione potrebbe essere l’ultima nel mondo dello spettacolo.

Intervistata da “Il Messaggero”, la nota conduttrice ha annunciato la concreta possibilità di ritirarsi definitivamente dalla televisione. Alla soglia dei sett’anni, Mara Venier avrebbe quindi deciso che il 2021 per lei potrebbe essere l’ultimo anno in televisione, per poi dedicarsi completamente alla sua famiglia.

A farle maturare quest’idea è stata proprio l‘incidente domestico avuto nel mese di Maggio, che le sta portando non poche conseguenze. Il suo piede infatti è ancora ingessato e dovrebbe passare altri 10 giorni a letto, per poi muoversi per altre sei settimane con le stampelle. Insomma una brutta frattura per la conduttrice veneta, che però non si è persa d’animo e ha deciso ugualmente di portare a termine la conduzione di “Domenica In”, nonostante abbia ammesso che tutto ciò sia stato veramente faticoso.

“È una brutta frattura. Mi muovo solo per Domenica In, ma è una faticaccia”- ha ammesso Mara Venier ai giornalisti de “Il Messaggero” – “Quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia”.

Naturalmente tutto il pubblico a casa spera che Mara Venier possa riprendersi presto e che la sua guarigione possa farle cambiare idea in merito al suo ritiro dalla televisione.