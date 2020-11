Stefania Orlando, suo marito lancia un avvertimento alla contessa De Blanck

Che tra la contessa De Blanck e Stefania Orlando non corresse buon sangue era risaputo da tempo, ma pare che da qualche tempo gli apparenti comportamenti miti, al fine di un viver civile e senza litigi continui, stiano iniziando a vacillare tra le due protagoniste della casa del “Grande Fratello Vip“.

Solo qualche giorno fa infatti, si era appresa notizia di quel cambio di nomination all’ultimo della contessa, ai danni proprio della Orlando. Ulteriori scontri sono nati quando alcuni fan della Orlando si sono appostati nei pressi della villa di Cinecittà, incitando e incoraggiando la donna ad essere forte ed andare avanti. Stefania ha poi giustamente ringraziato i fan, urlando un “Grazie” a squarciagola, indispettendo non poco la contessa, tanto da chiamarla “St****a“.

Insomma un comportamento da parte della De Blanck che ha lasciato trasparire quindi l’acredine e il risentimento nei confronti della Orlando. Questa frase detta dalla contessa non è rimasta di certo inascoltata; pare che infatti, anche se in prima battuta non sia stata udita dalla diretta interessata, chi invece ha avuto modo di ascoltare questa entrata infelice, è stato il marito della Orlando, Simone Gianlorenzi.

L’aspro avvertimento di Gianlorenzi nei cofronti nella contessa

L’uomo ha infatti tuonato su “Twitter” un post che aveva tutta l’aria di essere un avvertimento dedicato alla De Blanck, dove dice: “Contessa lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza“. Sembra dunque che Gianlorenzi non ha preso bene quella frase della contessa, e non si esclude quindi un probabile confronto nelle prossime puntate.

I rapporti nella casa iniziano quindi a sgretolarsi, non solo quelli tra la Orlando e la De Blanck, ma anche gli altri partecipanti al reality iniziano a sentire il peso incessante della segregazione, provocando quindi inevitabili incomprensioni, che a volte si risolvono in poco tempo, altre volte invece portano a incrinazioni irreversibili nei vari rapporti tra coinquilini.