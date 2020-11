GF Vip, è bufera tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La contessa tuona: "Stro**a, rompi ca**o"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” non si sta mai tranquilli. Se da un lato non mancano i momenti dolci e intensi, come la lettera strappa lacrime che Tommaso Zorzi ha scritto a Francesco Oppini, rinsaldando ancora di più la loro amicizia; dall’altro le liti, e gli attacchi sono all’ordine del giorno. Questa volta, le protagoniste sono state Patrizia De Blanck e Stefania Orlando.

La contessa non ammette atteggiamenti sguaiati e poco eleganti all’interno della casa. Per tale ragione è sempre molto attenta al bon ton dei suoi compagni di avventura e quando qualcuno sbaglia, è subito pronta a redarguirli. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui alcuni fan si sono appostati fuori dalla casa di Cinecittà e hanno iniziato ad urlare il nome di Stefania Orlando, per diversi minuti.

La gieffina li ha dapprima ignorati, salvo poi rispondere loro e ringraziarli con lo stesso tono di voce alto. La De Blanck sa bene che, quando qualcuno inizia ad urlare fuori dalla casa, il Grande Fratello mette subito la musica ad alto volume per evitare che qualche notizia dall’esterno venga riferita. Per evitare tale tortura, Patrizia ha iniziato ad inveire contro la Orlando.

“Stro**a, rompi ca**o“, ha tuonato la contessa. Stefania però non ha raccolto la provocazione, ma al contrario ha subito cercato di far pace con la De Blanck. La gieffina ha detto alla sua collega di essere felice dell’affetto dimostratole e per tale ragione non poteva ignorarlo. Stefania si è poi alzata e ha dato un bacio sulla guancia alla contessa.

La lite si è consumata in un nulla di fatto e gli animi si sono subito sedati. L’armonia è tornata in casa e i gieffini hanno continuato a prendere il sole in giardino. Molto probabilmente, la Orlando ha imparato a non prendersela troppo per gli scatti di rabbia di Patrizia, assecondando dunque questo suo modo di fare. D’altronde la contessa è il concorrente più anziano che ci sia mai stato nella storia del “Grande Fratello” e, proprio lo scorso lunedì, ha spento 80 candeline.