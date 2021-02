Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic dichiara: "Preparatevi, sto arrivando"

Zlatan Ibrahimovic è un calciatore molto seguito soprattutto dai giovani che sognano di diventare grandi calciatori. Sui social sono in molti a mandare messaggi di appoggio e a prendere esempio da quest’uomo; non mancano però gli haters. Alcuni non apprezzano dei lati del carattere di Ibrahimovic e le critiche si sono fatte sentire molto nell’ultimo periodo.

Recentemente, il calciatore è finito al centro delle notizie a causa di una lite avuta con Lukaku durante il derby di Milano di Coppa Italia. Durante la lite Ibrahimovic avrebbe detto al suo avversario: “Go to do your voodoo shit” per poi aggiungere “little donkey”, cioè “Vai a fare i tuoi riti voodoo piccolo asino”.

Sui social le critiche verso questo atteggiamento non hanno tardato ad arrivare, così come la risposta del calciatore, il quale avrebbe scritto un post in cui è possibile leggere: “Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali. Noi siamo tutti calciatori, alcuni meglio di altri”.

Non ci sono, però, solo brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic, ìl quale infatti potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2021 come ospite d’onore. A causa della lite però, la sua presenza al festival è stata messa in dubbio. Molti utenti del web hanno infatti affermato che la presenza del calciatore a Sanremo non sarebbe appropriata.

Il calciatore però sembra intenzionato a parteciapre al festival, infatti avrebbe affermato: “Tanti record in carriera ma mi manca uno: spettatori di Sanremo, Fiorello e Amadeus preparatevi: sto arrivando, facciamo un altro record”. Inoltre, Amadues avrebbe dichiarato, durante un’intervista, che il calciatore è un personaggio da scoprire. Nel frattempo, per festeggiare il suo record di 500 goal in carriera, Ibrahimovic si è regalato una Ferrari Monza da 1.6 milioni di euro!