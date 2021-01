Sanremo 2021, si farà senza pubblico: "L’attuale Dpcm non consente spettacoli aperti al pubblico"

Nelle ultime settimane Amadeus si è aperto alla possibilità di avere il pubblico in sala per la prossima edizione del Festival di Sanremo, condotto insieme a Rosario Fiorello. Il disc jockey ha infatti dichiarato nelle precedenti interviste che sarebbe impensabile fare una kermesse con il teatro Ariston completamente vuoto.

Nella giornata del 29 dicembre, intervistato da Radio Zeta, Amadeus ha ammesso che starebbe pensando a una nave da crociera per accogliere pubblico e cast per isolarli e metterli in sicurezza, mentre i giornalisti, discografici e autori avrebbero alloggiato in alberghi con controlli quotidiani.

La kermesse sanremese è stata confermata per le giornata che vanno dal 2 al 6 marzo 2021, quindi l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di non rimandare la messa in onda. Questa decisione si scontra però con l’ultimo decreto ministeriale firmato dal Governo Conte, in cui sono state prolungate tutte le restrizioni fino alla giornata del 5 marzo.

Proprio per questo motivo Alberto Intini, il prefetto di Imperia, ha annunciato che la trasmissione andrà in onda senza il pubblico in studio: “Non sarà un evento pubblico […]. L’attuale Dpcm in vigore fino al 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema anche all’aperto. Quindi, non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico né pagante, né su inviti”.

La Rai comunque starebbe lavorando a un piano B, e l’ultima idea sarebbe quella di utilizzare dei figuranti pagati, mettendo così sullo stesso piano il teatro Ariston a uno studio televisivo. Intanto Amadeus sta lavorando duramente per il cast, e dopo aver annunciato la lista dei cantanti, svela che sul palco saliranno come ospiti Achille Lauro, Zlatan Ibrahimović, Elodie e Can Yaman.