Festival di Sanremo 2021, si farà dal 2 al 6 marzo con il pubblico in sala

È ufficiale, il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Quella che potrebbe sembrare una normale notizia, è invece una novità degna di nota, in quanto non solo il festival si terrà regolarmente, ma ci sarà anche il pubblico in sala. Nelle scorse ore i vertici Rai hanno tenuto una riunione per poter capire come organizzare al meglio e se svolgerlo, vista l’attuale situazione sanitaria legata all’emergenza Covid-19.

Tra gli argomenti toccati nella riunione c’è stato soprattutto quello legato alla sicurezza e alle norme anti-contagio, che saranno severissime. Alla riunione ha partecipato anche il direttore artistico della kermesse, Amadeus, e c’è stata la presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. L’organizzazione ha scartato definitivamente l’ipotesi della creazione di una sorta di bolla sanitaria su una nave per il pubblico. Tale circostanza, spiegano dalla Rai, avrebbe anche danneggiato l’immagine stessa del Festival di Sanremo.

Anche lo stesso Amadeus non aveva scartato quest’ipotesi, il quale aveva ribadito che la sicurezza dell’evento fosse la priorità assoluta, per cui ogni soluzione doveva essere presa in considerazione. Adesso, sciolto il nodo organizzativo, potranno cominciare a chiudersi i contratti con gli artisti e gli altri ospiti. Come ogni anno la kermesse artistica si terrà presso il Teatro Ariston sito nel centro della cittadina ligure. Per cinque giorni Sanremo sarà invasa da giornalisti e fotografi provenienti da tutto il mondo.

Tutti, ovviamente, dovranno rispettare le norme anti-pandemia previste dal Governo in merito all’emergenza sanitaria in corso. Il protocollo sanitario messo a punto dall’organizzazione verrà adesso sottoposto alle autorità competenti, in modo tale da prevedere in sicurezza la presenza del pubblico all’interno della platea. Molto probabilmente saranno utilizzate severe misure di distanziamento sociale, anche tra gli stessi ospiti e il conduttore.

Confermata la presenza di Elodie

Per quanto riguarda gli ospiti ci sono state già le prime conferme nei giorni scorsi. La cantante Elodie affiancherà Amadeus nella conduzione del festival in alcune serate, mentre è prevista la presenza di Achille Lauro e del calciatore Ibrahimovic. Insomma, pare davvero tutto pronto perchè il Festival cominci. I cantanti in gara saranno resi noti nelle prossime settimane, giusto il tempo che il direttore artistico valuti le proposte pervenute.

Sarà quindi un Festival di Sanremo molto diverso dal solito, ma non si perderà l’atmosfera, che prevede anche il pubblico in sala. Il Covid-19, insomma, non ferma la musica e si spera che il Festival porti qualche giorno di serenità agli stessi italiani e alla città di Sanremo. A breve quindi si conosceranno sicuramente altri dettagli sull’evento.