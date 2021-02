Sanremo 2021, ok del Comitato Tecnico Scientifico

Dopo le innumerevoli discussioni e polemiche, è giunta oggi la conferma dell’approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del protocollo proposto dalla RAI. A quanto pare il Cts ha espresso parere favorevole agli eventi programmati all’interno del teatro Ariston durante lo svolgimento del Festival di Sanremo 2021, dove verranno applicati severi controlli per far sì che le norme vengano rispettate.

Maggiori perplessità riguardano la possibilità di assembramenti all’esterno del teatro, per questo motivo non vi saranno eventi collaterali ad eccezione della puntata di “Domenica In” prevista per il 7 febbraio, che sarà comunque trasmessa dall’interno del teatro stesso. Le tre associazioni di categoria in ambito musicale (Afi, Fimi e PMI) si dicono soddisfatte per una soluzione che dà modo di proteggere la salute degli artisti e di tutti coloro che lavoreranno per realizzare l’evento.

In una nota, PMI ha dichiarato di essere “consapevole che l’assenza di pubblico comporterà per Rai e per il Direttore Artistico un notevole impegno per rendere lo spettacolo televisivo del Festival all’altezza delle precedenti edizioni, ma confida nelle straordinarie capacità organizzative e creative di tutta l’Organizzazione del Festival che – è certa – troverà soluzioni adeguate, innovative e di grande effetto”.

Il festival si svolgerà quindi regolarmente dal 2 al 6 marzo 2021. Il conduttore sarà Amadeus, come nella versione 2020, coadiuvato dalla presenza dell’amico Fiorello. Come da tradizione, non mancheranno le presenze femminili, tra le quali: Elodie, Matilde De Angelis, Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez, Alice Campello, Matilde Gioli, la top model Mariacarla Boscono e Giovanna Civitillo. Grande attesa anche per la partecipazione straordinaria di Naomi Campbell, durante la prima serata.

Tra i concorrenti in gara spiccano volti noti della musica leggera quali Francesco Renga, Annalisa, Arisa, Orietta Berti, Malika Ayane e Max Gazzè. Si tratta, però, di una versione molto varia come stili e caratteristiche musicali, e altri concorrenti come Aiello, Bugo, gli Extraliscio, Colapesce e DiMartino o Coma_Come potrebbero riservare delle sorprese. Ancora in dubbio la partecipazione della coppia Fedez/Michielin dopo le polemiche degli ultimi giorni.