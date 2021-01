Sanremo 2021, nel pubblico figuranti pagati dalla Rai

Il dibattito sul normale svolgimento del Festival di Sanremo 2021 è ormai in voga da qualche settimana, data la situazione Covid in Italia. Amadeus aveva dichiarato proprio qualche giorno fa che senza pubblico il festival non si sarebbe fatto, mentre il prefetto di Imperia, Alberto Intini, aveva escluso la presenza del pubblico in sala e il sindaco Alberto Biancheri aveva escluso addirittura lo svolgimento del Festival.

In questo tira e molla, però, sembra che la RAI abbia trovato il modo per svolgere il Festival normalmente con tanto di pubblico. La vera novità di quest’anno sarebbe proprio nel pubblico che, invece di essere il classico pubblico pagante, potrebbe essere un pubblico pagato dalla rete nazionale. Infatti, da quest’oggi è possibile candidarsi per occupare le poltrone del Teatro Ariston e assistere alla 71° edizione del festival più famoso d’Italia.

È possibile da oggi, infatti, inviare alla mail creata per l’occasione la propria candidatura corredata di foto. Requisito fondamentale è quello di essere conviventi in modo tale da poter occupare due poltrone vicine. I candidati dovranno dichiarare di essere conviventi per essere valutati, ma non sembra essere questa l’unica novità. La Rai, inoltre, chiederà ai figuranti di effettuare un tampone, il quale sarà rimborsato per scongiurare ogni tipo di contagio.

“Per il Festival di Sanremo 2021, stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. L’impegno è previsto dal 2 marzo 2021 al 6 marzo 2021 e sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”.

Infine, si può leggere l’iter da seguire per candidarsi e partecipare alla selezione, viene segnalato l’indirizzo email al quale inviare la candidatura e tutti i dati necessari per renderla valida e si chiede inoltre di diffondere la notizia di questa opportunità di guadagno.