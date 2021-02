Sanremo 2021, cantante in gara positivo al Covid

Il Festival di Sanremo 2021 non è ancora cominciato, ma le polemiche, come ogni anno, sono già in corso. A causa del Covid, non si sapeva se il festival sarebbe avrebbe avuto luogo, si è ipotizzata la possibilità di una nave crociera per i cantanti, per non parlare delle polemiche relative alla presenza o meno di Morgan. Ora è comunque ufficiale, il Festival si farà dal 2 al 6 marzo, ma nelle ultime ore è giunta la notizia di un positivo al Covid tra i cantanti.

Il Covid, questo virus che circola da ormai un anno, non risparmia nessuno e, tra i cantanti di Sanremo, vi è qualcuno che è stato contagiato. Si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio, uno dei concorrenti in gara insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Nella giornata del 17 febbraio, nel Green dell’Ariston, in cui gli artisti fanno le prove, è giunta la notizia che, alla prova tampone, l’artista in questione è risultato positivo al virus. Ovviamente Moreno Conficconi e la band non hanno potuto fare le prove, ed è scattato il tracciamento per capire con chi sia entrato in contatto negli ultimi giorni.

L’ennesimo ostacolo per Amadeus, che sta facendo il possibile affinché Sanremo e il Festival siano una sorta di leggerezza in questo periodo buio dovuto alla pandemia. Oltre al problema dell’artista che è stato contagiato, ci sono anche disavventure legate all’organizzazione, soprattutto degli ospiti.

Amadeus, conduttore e direttore artistico, avrebbe voluto sul palco Adriano Celentano e Roberto Benigni. Secondo i rumors delle ultime ore, entrambi hanno rifiutato e il comico toscano non vuole ripetere il monologo della scorsa edizione che è durato a lungo. Tra gli ospiti certi, vi sarà sicuramente una beniamina del pubblico di “Amici” di Maria De Filippi, ovvero Alessandra Amoroso, che non ha mai partecipato al Festival.