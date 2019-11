Sanremo 2020: Chiara Ferragni e Diletta Leotta saranno le vallette di Amadeus

Dopo settimane di rumors per quanto riguarda i nomi delle due possibili vallette di Amadeus, finalmente sono arrivati i nomi definitivi per la settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020, che si svolgerà il prossimo febbraio. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da “Il Messaggero“, Amadeus avrebbe scelto due ragazze molto amate nel mondo dello spettacolo.

Per la settantesima edizione della kermesse musicale, le vallette saranno infatti Chiara Ferragni e Diletta Leotta, entrambe amatissime e seguitissime sui social. La prima è l’ex volto di Sky Sport, la seconda invece è l’imprenditrice digitale di fama mondiale, moglie del rapper Fedez.

Nei prossimi giorni saranno concluse le ultime trattative, con la firma sui contratti delle dirette interessate. Negli ultimi giorni, proprio la Ferragni ha rivelato sui social di non poter dire ancora nulla sul Festival di Sanremo, proprio perchè da mesi ci sono trattative in corso. Anche la Leotta ha scelto di non esprimersi sulla sua presenza sul palco dell’Ariston, ma pare che abbia aumentato i suoi allenamenti per arrivare in ottima forma alla kermesse musicale.

Vengono quindi esclusi i nomi che giravano sul web nelle ultime settimane, ovvero quello di Lorella Boccia e di Elisabetta Gregoraci, rispettivamente ex ballerina di “Amici” e showgirl nonchè ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore. Smentita anche la presenza di Giulia De Lellis, anche lei coinvolta ultimamente nei gossip che riguardavano le nuove vallette della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Tuttavia nelle ultime ore sono stati moltissimi i telespettatori che hanno lanciato un appello ad Amadeus, nuovo conduttore del Festival, chiedendogli di portare con lui la conduttrice ed attrice Vanessa Incontrada. Quest’ultima è molto amata dal pubblico italiano, che l’ha vista alla conduzione del nuovo programma del venerdì sera di Rai Uno insieme a Gigi D’Alessio, intitolato “Vent’anni che siamo italiani“. Per quest’anno però pare che i fan dovranno rinunciare all’idea di vederla sul palco dell’Ariston.