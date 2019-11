Giulia De Lellis fa chiarezza sui rumors che la vedono coinvolta nel Festival di Sanremo

Di recente insistente è stata la voce che voleva Giulia De Lellis, nota influecer (il suo profilo Instagram conta la bellezza di 4,3 milioni di followers), scelta dal suo manager Francesco Facchinetti come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo, ma rifutata dalla Rai e dallo stesso direttore artistico dell’evento. L’agente della giovane, stando ai rumors, l’avrebbe infatti proposta come co-conduttice per affiancare Amadeus, direttore artistico della settantesima edizione del più famoso festival canoro italiano, che però avrebbe declinato la proposta.

Secondo le prime indiscrezioni ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà infatti Diletta Leotta, giornalista sportiva che ha condotto in prima serata su Rai 1 il concorso di bellezza “Miss Italia” e Lorella Boccia, ex allieva e successivamente conduttrice del programma televisivo “Amici“. Indiscrezioni che devono ancora essere confermate dalle dirette interessate e dai vertici Rai.

Giulia De Lellis, attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo personale, ha tenuto a chiarire l’accaduto in maniera ironica e positiva; queste le parole della bella influencer: “Ecco, a proposito di questo, c’è un gravissimo e grandissimo errore: Francesco non mi ha mai proposta come presentatrice e nessuno ci ha mai detto “no”, co-presentatrice poi”.

Stando a quanto riportato da Giulia, il suo agente l’avrebbe infatti proposta a Sanremo come artista per cantare ed esibire i suoi pezzi e le sue canzoni ed in merito a questo avrebbe ricevuto un rifiuto. La De Lellis dichiara di sentirsi troppo giovane per fare la co-presentatrice di Sanremo: “Non mi sento ancora pronta. No, non siamo andati lì per quello… come artista però sono pronta a diventare ufficialmente internazionale!”.

Dopo il successo del suo primo libro, dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, Giulia è tornata ai suoi impegni lavorativi dati dai social network, ma è pronta a tornare in televisione tra qualche mese come conduttrice del nuovo format di La 5 “Giortì“, accanto alla dama Gemma Galgani del Trono Over di “Uomini e Donne“.