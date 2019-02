Sanremo 2019, la rabbia di Ultimo contro i giornalisti: “avete rotto il c…..”

Chiusura con polemiche per il 69° Festival di Sanremo, vinto dalla canzone Soldi interpretata da Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud, 26enne cantautore milanese, figlio di un egiziano, che ha preceduto I tuoi particolari, eseguito da Ultimo e Musica che resta de Il Volo.

Durante la conferenza stampa, successiva alla conclusione della diretta televisiva, protagonista il secondo classificato, Niccolò Morriconi, meglio conosciuto con lo pseudonimo Ultimo. Il 23enne cantautore romano, già vincitore lo scorso anno nella categoria Nuove Proposte con Il ballo delle incertezze, ha sfiorato la rissa verbale con alcuni giornalisti presenti in Sala Stampa.

Ultimo ha stuzzicato i giornalisti: “Io non ho mai avuto la pretesa di vincere. Al contrario di quanto avete sempre scritto voi giornalisti, tirandomela”, ipotizzando una sorta di antipatia degli addetti della carta stampa, nei suoi confronti.

L’artista ha sbottato quando, dopo aver dichiarato di essere contento per la vittoria del “ragazzo Mahmood”, qualcuno gli ha fatto notare che il vincitore del Festival ha qualche anno in più di lui. A questo punto Ultimo se l’è presa con i giornalisti, rei di aver da ridire su qualsiasi cosa lui dica. “Perché voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi volete sempre rompere il c…”, le parole del cantante, a cui hanno fatto seguito i fischi della Sala Stampa.

Ristabilita la calma, qualcuno ha chiesto ad Ultimo perché fosse arrabbiato e lui ha voluto essere sincero, dichiarando di essere deluso per non aver raggiunto il risultato sperato: “Ce l’ho con me stesso, sono amareggiato perché punto all’eccellenza, non punto al buono”.

Il malcontento, per la mancata vittoria, è proseguito nelle ore successive sui social, quando Ultimo ha contestato le modalità di calcolo dei voti per l’assegnazione della vittoria finale. L’artista, infatti, nonostante sia stato il più suffragato dal televoto, ha perso per il voto della Sala Stampa e degli Esperti. “La gente è la mia vittoria, da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri”, il suo tweet, apparso e rimosso dopo poche ore.