Festival di Sanremo 2019: vince Mahmood

Il vincitore del sessantanovesimo Festival di Sanremo è Mahmood con il brano “Soldi”. Ha vinto la finale a tre contro il favorito Ultimo che con la sua “I tuoi particolari” è arrivato secondo mentre Il Volo con “Musica che resta” si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio.

A decidere il vincitore è stato un mix tra televoto (50%), giudizio della sala stampa (30%) e degli esperti (20%). Il nome dei finalisti ha spiazzato la platea e durante l’annuncio dei primi tre posti il pubblico ha rumoreggiato invocando a gran voce il nome di Loredana Bertè che ha conquistato tutti con la canzone “Cosa ti aspetti da me”.

Sanremo 2019: chi è Mahmood

Alessandro Mahmoud si è fermato per pochi minuti dinanzi ai cronisti per rilasciare una breve intervista. Il cantante ha dichiarato di essere al 100% italiano, poiché nato e cresciuto a Milano. Rivela di aver messo nella sua canzone una piccola frase araba solamente per ricordare la sua infanzia, poiché suo padre è egiziano.

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato sul suo profilo Twitter la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, mostrando tutta la sua incredulità per questo risultato. Infatti, ammette che faceva il tifo per un cantante in particolare: “Mahmood… mah… La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??”

Mahmood, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano: la sua carriera musicale è cominciata nel 2012, con la sua partecipazione alla sesta edizione di X-Factor nella categoria “Under Uomini” con coach Simona Ventura.

Nel 2015 vince il concorso canoro “Area Sanremo” guadagnando il diritto di partecipare, nella sezione “Nuove Proposte”, al Festival di Sanremo 2016, nel quale presenta il brano “Dimentica“, classificandosi solamente al quarto posto.