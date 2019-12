Rita Rusic e la partecipazione al GF Vip: il desiderio di provocare e l’amore lesbo

Rita Rusic, l’ex compagna del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Chi”, dove ha rivelato, tra le altre cose, i motivi che l’hanno portata ad accettare la proposta di partecipazione alla quarta edizione del reality show Grande Fratello Vip.

La nota produttrice cinematografica, che ha lasciato l’Italia da molti anni per trasferirsi negli Stati Uniti, ha solo da qualche anno ricucito i rapporti con l’ex marito e padre dei suoi figli. Le ultime notizie di gossip danno ormai per certa la partecipazione di Rita Rusic alla prossima edizione del celebre reality show di Canale 5, che da quest’anno vedrà al timone Alfonso Signorini.

Per quale motivo una produtrice cinematografica ed imprenditrice del suo calibro ha deciso di mettersi in gioco e vivere un’esperienza così importante e sfiancante come quella del GF Vip? A rispondere a questo quesito è proprio la Rusic che sulle pagine del settimanale Chi rivela i motivi della sua decisione: “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality“.

Sembra che Alfonso Signorini abbia corteggiato da tempo e, quindi, finalmente convinto l’ex signora Cecchi Gori ad unirsi al nuovo cast di personaggi noti, che dal 7 gennaio 2020 faranno ingresso nella casa di Cinecittà più spiata d’Italia. Ed è proprio la passione che ha messo Signorini nel convincerla a farle cambiare idea.

Già da alcune dichiarazioni della Rusic si preannuncia un Gf Vip imperdibile e scoppiettante, infatti la produttrice ammette: “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo“.

Rita si dichiara single, dunque libera e desiderosa di trovare all’interno della Casa qualcuno che le possa far perdere la testa. Una cosa che potrebbe accadere molto facilmente, considerato il fatto che il vivere 24 ore al giorno con altre persone, senza distrazioni alcuna, ti porta a conoscerle meglio, nel bene e nel male.

Il giornalista di Chi ha poi fatto una domanda peperina, cioè quella se Rita potesse anche innamorarsi di una donna. La Rusic ha risposto che da un punto di vista caratteriale questo potrebbe accadere, ma da un punto di vista sessuale no. Ma nella vita non si può mai sapere, aggiunge la produttrice.