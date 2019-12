"Grande Fratello Vip": ufficializzato il nome della prima concorrente

La porta rossa della casa più spiata d’Italia sta per riaprirsi e questa volta andrà in onda la quarta edizione vip del “Grande Fratello“. Dopo l’addio di Ilary Blasi, che ha condotto le precedenti tre edizioni, il testimone è stato raccolto da Alfonso Signorini il quale da opinionista storico del programma ne è diventato il conduttore ufficiale.

A cinecittà è quasi tutto pronto e il reality prenderà il via ufficialmente il prossimo 7 gennaio. Oltre alla data di inizio, sono stati svelati anche i nomi degli opinionisti che accompagneranno Signorini in questa esperienza, si tratta del cantante Pupo e Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi.

Quello che non è ancora stato svelato è il cast che abiterà nella casa di cinecittà e sarà spiato 24 ore su 24 dalle telecamere. Naturalmente in questi mesi i nomi si sono rincorsi, ma nessuno è mai stato ufficializzato. Signorini dal canto suo ha promesso un cast stellare e soprattutto composto da personaggi che sono abbastanza conosciuti dal pubblico.

Nonostante i rumors sui presunti concorrenti, il Grande Fratello ha deciso di ufficializzare il primo nome e attraverso l’account ufficiale della trasmissione si è appreso che si tratta di una donna. La concorrente in questione è Rita Rusic, produttrice cinematografica e musicale, ex moglie del produttore Vittorio Cecchi Gori, dal quale ha avuto due figli.

In concomitanza la notizia è stata ufficializzata anche dal settimanale “Chi“, diretto proprio da Alfonso Signorini e la Rusic a proposito della sua partecipazione ha dichiarato: “Sarò io la bomba sexy del Grande Fratello Vip“. Insomma è tutto pronto per dare il via a questa quarta edizione del Grande Fratello e chissà che nelle prossime settimane non saranno svelati pian piano anche gli altri nomi dei concorrenti che andranno a formare il cast ufficiale. Non resta che tenere d’occhio il sito ufficiale del programma.