Rissa sfiorata nella Casa del Grande Fratello Vip 5: volano urla e microfoni

Tutto è incominciato con un gioco apparentemente innocente organizzato da Tommaso Zorzi. Alcuni concorrenti dovevano fare da maggiordomo/domestico per gli altri, che li potevano dunque “sfruttare” in tal senso per un’intera giornata, considerandoli alle loro dipendenze.

Si trattava di un gioco tutto sommato innocuo, che il GF Vip in passato aveva organizzato lui stesso per movimentare il reality show.

Enock Barwuah e Guenda Goria ai ferri corti

Tuttavia la cosa è stata subito interrotta poiché Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta hanno fatto notare come chi fa davvero questo mestiere potrebbe sentirsi toccato e restarci male. Nello specifico, infatti, sia la madre di Enock che quella di Andrea fanno – o hanno fatto – le collaboratrici domestiche. Ma non tutti sono stati d’accordo.

Sulla questione, infatti, è intervenuta Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto notare pacatamente come, se bisogna stare attenti a non urtare la sensibilità dei collaboratori domestici poiché è il lavoro della madre di Enock, allora anche quest’ultimo si doveva dissociare da suo fratello Mario Balotelli quando, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 2020, ha fatto una battuta che offendeva la sensibilità di tutte le donne.

Stava parlando ovviamente della battuta infelice fatta dal calciatore sulla sua ex Dayane Mello, da cui Guenda si è sentita toccata così come molte altre donne a casa che hanno protestato sui social. Questa semplice considerazione della ragazza ha fatto andare su tutte le furie Enock, che ha iniziato a urlare come un pazzo. Guenda si è difesa, sono intervenuti gli altri inquilini e le urla si sono moltiplicate.

Qualcuno ha cercato di calmare Enock che, imbestialito, ha lanciato il microfono. Il ragazzo poi se n’è andato ma gli animi non si sono affatto calmati. La Contessa De Blanck, infatti, se l’è presa con la figlia di Maria Teresa Ruta, con cui solitamente va molto d’accordo. “Ma vaff***, non era il momento di dire questa cosa a tavola” ha tuonato. “Che caz*** c’entra lui con il fratello”.