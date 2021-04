"Pomeriggio 5", Lory Del Santo e Ferdinando Guglielmotti attaccano Elettra Lamborghini

In queste ore sta facendo discutere l’intervista rilasciata da Elettra Lamborghini sul sito di “Libero Quotidiano”. L’artista, oltre a parlare della sua carriera musicale, dice la sua su “L’isola dei famosi” in cui ne è opinionista rivelando che, dopo questa sua esperienza, vuole allontanarsi per un periodo di tempo dal piccolo schermo.

Nell’ultima diretta di “Pomeriggio 5“, condotto da Barbara D’Urso, si è parlato anche di questo argomento. Lory Del Santo non ha preso questa notizia di Elettra Lamborghini, e pure il visconte Ferdinando Guglielmotti lancia una frecciatina nei suoi confronti. L’unico a difendere questa scelta è Francesco Fredella, ove apprezza il coraggio di fare un passo indietro durante il periodo di massima popolarità.

Il dibattito a “Pomeriggio 5”

La D’Urso, che spesso si vanta di essere stata tra le prime ad aver lanciato in televisione Elettra Lamborghini, ammette di essere molto dispiaciuta dinanzi a questa notizia. La Del Santo però non si scompone e, in maniera abbastanza schietta, dichiara: “Una vera artista non lascia il palcoscenico, se lo lascia è perché non è una vera artista”.

Come riporta il sito “La Nostra Tv” Francesco Fredella la pensa in maniera totalmente diversa da Lory Del Santo, ammettendo di ammirare molto le dichiarazioni della Lamborghini: “In un momento come questo, dire ‘faccio un passo indietro’ sulla cresta dell’onda, non è da tutti“. Il visconte Ferdinando Guglielmotti, uno dei primi a essere eliminati del reality ambientato in Honduras, raramente ha espresso un parere positivo nei riguardi di Elettra Lamborghini.

Questo suo pensiero lo ribadisce nuovamente una volta nei salottini di “Pomeriggio Cinque”, sottolineando che ancora oggi: “Non mi piace come opinionista”. Questo suo ritiro dalla televisione è comunque provvisorio dal momento che, sempre nella stessa intervista a “Libero”, la Lamborghini ammette di voler lavorare in futuro sul piccolo schermo conducendo magari un reality show.