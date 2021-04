Elettra Lamborghini attacca i naufraghi de ‘L’isola dei famosi" e parla del suo futuro

Nella giornata del 12 aprile Elettra Lamborghini ha rilasciato una intervista al sito di “Libero Quotidiano“. L’ex concorrente di “#Riccanza” ritorna a parlare nuovamente del suo futuro sul piccolo schermo, ribadendo lo stesso pensiero svelato al “Corriere della sera“.

La cantante infatti non nasconde che le piacerebbe molto lavorare in televisione, magari alla conduzione di un reality show, ma per il momento lo vede più come un progetto secondario. Ovviamente parla anche de “L’isola dei famosi”, in cui occupa il ruolo da opinionista insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi con al timone Ilary Blasi.

Le parole di Elettra Lamborghini

Il nome della Lamborghini, grazie al successo ottenuto negli ultimi anni, sta diventando sempre più in voga. L’artista, oltre ad aver partecipato al “Festival di Sanremo” con il brano “Musica (e il resto scompare) è stata richiesta per alcuni progetti come fumetti, il documentario su Discovery+, la partecipazione a Mtv Cribs e come giudice di “The Voice of Italy”.

Si tratta comunque di una soddisfazione personale, ma numerosi impegni, in alcune circostanza, può significare anche bruciarsi la carriera. La Lamborghini, nella sua intervista a “Libero“, dà ragione al giornalista facendo un annuncio importante: “Penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%”.

Non si tratterebbe comunque di un addio definitivo dal piccolo schermo, siccome Elettra Lamborghini in questa circostanza, afferma di voler lavorare ancora in televisione nel prossimo futuro, anche se attualmente desidera mettere al primo posto la carriera musicale.

Intanto la Lamborghini ammette di non essere molto felice dei naufraghi in Honduras: “Li trovo un po’ impostati. Si dovrebbero ricordare che si tratta di un gioco: non devono tirare in dentro la pancia quando sono ripresi dalle telecamere! Mi piacerebbe che fossero più selvaggi”.

Ammette di essere dispiaciuto per tutte le eliminazioni femminili, provando invece poca compassione per gli addii maschili. Per lei infatti le donne eliminate in questa edizione de “L’isola dei famosi”, avevano le giuste caratteristiche per regalare qualcosina in più.