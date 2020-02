“Piccoli problemi di cuore” sarà trasmesso su Mediaset Italia 2

L’anime dedicato al mondo della pallavolo “Mimì e la nazionale di pallavolo” è arrivato al termine e gli ultimi episodi saranno trasmessi Mercoledì 19 Febbraio dalle 18:05. Dalle ore 18:55 arriverà a sostituirlo un’altra serie giapponese “Piccoli problemi di cuore” che da Giovedì 20 Febbraio inizierà alle 18:05 con tre episodi e sarà replicato il giorno successivo alle 13:05. In questo modo si passerà dal tema dello sport a quello dell’amore tra adolescenti.

La vicenda è tratta dal manga shojo, ossia per un pubblico prevalemente femminile, Marmalade Boy creato da Wataru Yoshizumi pubblicato in Giappone nel 1992 e divenuto un anime composto da 76 episodi nel 1994. In Italia è stato trasmesso nel 1997 all’interno del contenitore Bim Bum Bam su Canale 5 in una versione adattata al nostro paese di 63 episodi.

La sigla italiana, interpretata da Cristina D’Avena, è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e Franco Fasano. Per chi non lo ricordasse la trama racconta la storia di Miki e Yuri due adolescenti giapponesi che frequentano il secondo anno di scuola superiore e si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto quando i rispettivi genitori divorziati si scambiano i partner e decidono di abitare in una casa bifamiliare per poter vivere accanto ai figli.

I due ragazzi inizialmente hanno un rapporto molto conflittuale perché Miki non accetta questa situazione mentre Yuri si diverte e prenderla continuamente in giro ma pian piano si innamorano nonostante mille vicissitudini e ostacoli.

Gli altri protagonisti sono Ghinta, un compagno di classe di Miki da sempre innamorato di lei e con cui condivide la passione per il tennis, e Arimi, la ex fidanzata di Yuri che vorrebbe riprendere i contatti con lui. Per non far mancare nulla agli intrighi amorosi narrati in parallelo si svolge la storia di Meiko, la migliore amica di Miki, che ha un rapporto affettivo segreto con un insegnante, Shin’ichi Namura.