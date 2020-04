Petizione contro Barbara D’Urso, parla Oliviero Toscani: "La sua televisione non è sbagliata"

In questi giorni sta facendo parlare la petizione su “Charge.org” contro Barbara D’Urso. La conduttrice ha adirato il pubblico dopo che, durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, ha recitato l’Eterno Riposo con Matteo Salvini per ricordare le vittime del Coronavirus.

Ad oggi la petizione intitolata “Cancellare i programmi di Barbara D’Urso” ha superato i 420 mila firme, ponendosi come obiettivo minimo quello delle 500 mila sottoscrizioni. Creata da un certo utente chiamato Mattia, in realtà questa sorta di protesta non è rivolta direttamente alla conduttrice ma a Fedele Confalonieri e Mediaset, poiché è alla rete che viene chiesto di eliminare le sue trasmissioni.

Le parole di Oliviero Toscani

Intercettato da Alisa Toaff di Adnkronos, l’agenzia di stampa multicanale di informazione e comunicazione con presidente Michele Adinolfi, il fotografo Oliviero Toscani ironizza su questa petizione: “Sono sempre stato contro la censura! La televisione della D’Urso non è sbagliata, appartiene al trash, serve a capire quello che non bisogna fare in televisione”.

Successivamente commenta il genere televisivo che porta la D’Urso e anche dei suoi altri colleghi: “Sono ‘por*ografici’, la sua televisione la definirei ‘por*otv’, così come quella che fanno Porro, Giordano e Borgonovi. Si tratta di giornalisti che non essendo mai riusciti a fare questo mestiere perché non sanno scrivere, si mettono a fare questo tipo di televisione. D’altronde alla gente piace il trash“.

Ma il parere sulla conduttrice di casa Mediaset non si ferma qui: “La D’Urso tra l’altro ha insegnato Barbara Palombelli a fare la televisione ‘soft’, quella in cui non si vedono le rughe, con l’obiettivo ‘softer’. Silvio Berlusconi ha insegnato che non bisogna fare vedere le rughe perché fanno schifo”.

Nell’intervista dichiara che secondo un suo modesto parere le “cretinate” in televisione non vanno mai commentate, ma ammette di non ridere quando guarda Maurizio Crozza, bensì gli strappano un sorriso Matteo Salvini e Barbara D’Urso. Per Oliviero Toscani il leader della “Lega” si abbassa a questi livelli solamente per fare propaganda politica, poiché Salvini saprebbe benissimo di essere un politico mediocre.