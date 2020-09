Patrizia De Blanck furibonda con Flavia Vento: "Sei pazza"

Patrizia De Blanck è famosa per non avere peli sulla lingua e chiunque l’abbia vista in televisione nei vari talk show lo sa benissimo. Tuttavia in pochi immaginavano quanto realmente la contessa potesse essere priva di freni inibitori, al punto da dire qualsiasi cosa le passi per la testa e mandare a quel paese chi vuole, senza starci a pensare neanche un minuto.

A farne le spese dopo l’influencer di ‘Riccanza’ Tommaso Zorzi, che è stato definito dalla De Blanck uno “stro**o” per averla chiamata “nobile decaduta”, è stata la soubrette Flavia Vento. Com’è noto, la Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo appena 24 ore. Un vero e proprio record per la 43enne, che ha avuto una vera e propria crisi isterica al pensiero dei suoi sette cani a casa senza di lei.

Gli altri inquilini dapprima hanno cercato di trattenerla, poi hanno capito che stava troppo male e l’hanno appoggiata nella sua decisione. Non è stato così per la Contessa De Blanck, che l’ha apertamente insultata. Sì, perché non solo le ha fatto notare come non sia certo la prima volta che si ritira da un reality show (è successo altre tre volte, una delle quali all’Isola dei Famosi), ma le ha anche dato apertamente della “pazza“.

Se infatti gli altri inquilini della casa del GF Vip si sono limitati a chiaccherare tra loro, concordando sul fatto che Flavia Vento non stia bene e che abbia bisogno di vedere uno psicologo, Patrizia De Black glielo ha detto (o meglio glielo ha urlato) in faccia, mandandola anche a fan***o.

“Sei pazza. Ma vaffan**lo è un giorno che stai qua! Ma è tutta stron*a questa!” ha tuonato la verace nobildonna. “Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male!” ha proseguito, urlando per tutta la casa. La contessa ha poi cercato di far capire a Flavia che stava facendo una figura pessima, dal momento che abbandonava il gioco al primo momento di sconforto, senza neanche provare a superarlo, ma non c’è stato verso.