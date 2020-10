Patrizia De Blanck a rischio eliminazione: quella frase offensiva che ha scatenato il web

Non si finisce di parlare di un episodio, che subito ne nasce un altro sul conto della contessa De Blanck. Partecipante al reality show, “Grande Fratello Vip”, la contessa è divenuta una personaggio criptico, altamente discusso e criticato del gioco. Molte volte infatti, la donna ha rischiato l’eliminazione, per volere del pubblico, ma finora è andata avanti senza troppi problemi.

Un nuovo caso però è nato intorno alla contessa, e sembra che ancora una volta, il web è insorto nei confronti della donna, chiedendone espressamente l’eliminazione diretta, riservandole quindi lo stesso trattamento di Fausto Leali, visto che la donna ha espresso la medesima frase che il cantante aveva enunciato all’inizio del gioco.

La frase che ha provocato l’ira del web

La frase incriminata sembra essere: “C’erano due. Erano due neri, però non è offensivo. Se tu dici ‘c’erano due n***i’ aaaaaa, però sempre neri erano“. Parole che sono suonate altamente razziste da parte del pubblico, chiedendo quindi alla redazione, alla produzione, taggando persino il padrone di casa Signorini e Pupo, che la contessa venga eliminata quanto prima.

Medesimo trattamento di Fausto Leali dunque; come reagirà la produzione del “GF Vip” dinanzi a questa richiesta così netta? Non resta che attendere le prossime puntate. Sono dunque passati solo pochi giorni dall’ultima vicenda che vedeva come protagonista proprio la contessa.

Si è molto discusso infatti su quella serie di accordi taciti tra i concorrenti, per decidere chi nominare. Oppure quella notizia secondo cui la De Blanck avesse con se con un orologio, che aveva nascosto nella sua camera, per sapere sempre l’ora. Gli inquilini, nello scoprire che la contessa avesse portato con se un orologio, erano increduli, compreso Enock Barwuah. Uno scoop dietro l’altro dunque per la De Blanck, intanto sembra che questa volta rischi davvero tanto, visto che anche Fausto Leali ha subito l’eliminazione per esternazioni del genere.