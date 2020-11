"Ogni Mattina", scontro tra Adriana Volpe e Alba Parietti: "Stai dicendo delle cose banali"

Adriana Volpe, insieme al suo collega Alessio Viola, sono i conduttori del talk show mattutino “Ogni mattina“, in onda su TV8 di Sky dal 29 giugno 2020. Nel salotto di Canale 5 l’ex gieffina parla dei fatti più leggeri, come il gossip, la cronaca rosa ed i reality show.

Per il momento l’unico reality show che sta andando in onda è il “Grande Fratello Vip“, quindi quasi tutti gli argomenti sono focalizzati unicamente sulla trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Nell’ultima diretta però, oltre a parlare della trasmissione di Canale 5, ci si concentra anche sulla finale di “Ballando con le stelle“.

Negli studi di Sky si parla soprattutto della dura reazione avuta da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi per la mancata vittoria nel talent show condotto da Milly Carlucci. A quanto pare entrambi avrebbero preso male la sconfitta contro Gilles Rocca e Lucrezia Lando, ed addirittura si ipotizza che l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” avrebbe scaraventato la sua medaglia a terra.

Alba Parietti, opinionista della trasmissione, che ha partecipato a “Ballando con le stelle”, spezza una lancia a favore di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: “La verità è che questo programma visto da fuori sembra come molti altri reality, una passeggiata. Però è davvero faticoso sia sul piano fisico che su quello psicologico. […] Con tutti i problemi che ci sono in Italia è chiaro che questa è un’altra cosa”.

La padrona di casa, però, prende immediatamente le distanze da queste dichiarazioni: “Sarà più faticoso operare e svegliarsi presto la mattina e stare 8 ore in piedi e operare una persona a cuore aperto. Per me stai dicendo una cosa banale Alba, dai scusa. […] è faticoso perché c’è da allenarsi, ma basta finito tutto qui“.

L’opinionista da una parte si dichiara d’accordo con Adriana Volpe, rivelando che è impossibile paragonare una partecipazione a “Ballando con le stelle” ad un lavoro faticoso come fare il medico. Tuttavia invita la conduttrice a non fare del banale populismo, invitandola a non essere banale.