"Ballando con le Stelle", Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi per la mancata vittoria?

Il ballerino Raimondo Todaro e l’ex conduttrice televisiva de “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi (ex fidanzata del noto politico Matteo Salvini) sono stati due dei protagonisti della quindicesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”.

L’insegnante di danza e la sua allieva sono stati infatti particolarmente apprezzati dal pubblico televisivo, per la loro forte alchimia nella pista da ballo e al di fuori (tanto da far pensare ad una possibile storia d’amore da vivere nella vita reale, come da loro direttamente confidato attraverso una lunga intervista per il settimanale “Gente”).

Elisa e Raimondo, ritirati ad inizio programma televisivo dalla gara di danza a causa di alcuni problemi fisici accusati da Elisa, ma poi ripescati, sono sempre stati considerati due dei possibili vincitori del talent show di Rai Uno, ma nel corso della finale del programma televisivo, andata in onda in diretta ieri sabato 21 novembre 2020, le cose sono andate diversamente lasciando non poco amareggiati i due concorrenti.

A vincere la quindicesima edizione sono stati infatti la giovane ballerina Lucrezia Lando ed il suo allievo, l’attore e regista Gilles Rocca. Raimondo ed Elisa, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbero particolarmente apprezzato la mancata vittoria, tanto da allontanarsi velocemente dalla pista da ballo. L’ex fidanzata di Matteo Salvini avrebbe poi lanciato la medaglia per terra come gesto di dispiacere.

Queste le parole pubblicate nel suo account Twitter, del giornalista Davide Maggio che avrebbe assistito alla scena: “La Isoardi, nera, ha scaraventato la medaglia per terra”. Al contrario Elisa, nel suo profilo Instagram personale ha pubblicato alcune stories in cui ha ringraziato calorosamente tutte le persone che l’hanno supportata nel corso della sua esperienza televisiva, confidando di essersi molto divertita a “Ballando con le Stelle” e che per lei “va bene così”.