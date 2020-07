"Ogni mattina", Giancarlo Magalli sbeffeggia Adriana Volpe per gli ascolti bassi

La rivalità tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembra essere senza fine. I due insieme, per molti anni, hanno condotto “I fatti vostri“, programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2. Il tutto è nato quando la Volpe, durante una puntata, ha rivelato l’età del conduttore.

Lo scontro in seguito si è spostato sui social network, dove Magalli, rispondendo a un commento di un utente su Facebook, ha attaccato nuovamente Adriana Volpe: “Le donne le ho sempre rispettate e forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”. L’attuale conduttrice di TV8, per difendersi, ha querelato Magalli per aver leso la sua reputazione.

Le nuove accuse di Giancarlo Magalli

Per la lite con il conduttore, Adriana Volpe si è sentita costretta ad abbandonare la Rai. Passa quindi in Mediaset, dove diventa concorrente della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“. La sua esperienza, nonostante il ritiro a causa di un grave lutto, può ritenersi positiva, poiché riesce a trovare nuovi sbocchi lavorativi grazie a Sky con la trasmissione “Ogni mattina” condotta insieme ad Alessio Viola.

Ma fino a questo momento il programma televisivo sta deludendo le aspettative, registrando ascolti molto bassi. In merito all’argomento arriva una nuova frecciatina di Giancarlo Magalli, che su Instagram scrive “0,9%”, accompagnato dall’emoji che invita a fare silenzio. Il riferimento, anche se non menzionato direttamente dal conduttore, è allo share medio registrato da Adriana Volpe su TV8.

I suoi followers chiedono delucidazioni per avere più dettagli dietro alla frecciatina lanciata da Magalli. Ma il conduttore glissa immediatamente sull’argomento: “Chi deve capire capisce… Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”. Fino a questo momento Adriana Volpe non ha ancora replicato alle nuove accuse di Giancarlo Magalli, ma potrebbe farlo durante la nuova puntata di “Ogni mattina”.