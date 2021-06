Novità e conferme per la nuova stagione di X Factor

Questa nuova edizione di X Factor si annuncia spumeggiante e non priva di colpi di scena, a partire dalla scelta del nuovo conduttore, dopo l’abbandono di Alessandro Cattelan, storico frontman del reality Sky, e un ripensamento sulle categorie, non più decise in base al genere e all’età, ma bensì in base alla proposta musicale. Ma partiamo con ordine.

La news è arrivata oggi attraverso un video in cui i 4 riconfermano la loro presenza per l’edizione 2021. Ritroviamo Hell Raton, CEO e direttore creativo della Machete Empire Records, partito come sfavorito nella scorsa stagione e portando, alla fine, la sua categorie di Under Donne alla vittoria con Casadilego. Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, storico giudice di XF, è riuscito a far tornare di moda il rock dopo anni di silenzio di questo genere nella scena musicale italiana, pensiamo ai Maneskin e ai Little Pieces of Marmelade arrivati entrambi secondi classificati nel 2017 e nel 2020. Confermati anche Mika ed Emma, che non è riuscita quest’ultima a dare il meglio di sé nella scorsa edizione, nessun artista della sua categoria è arrivata, infatti, in finale.

Le novità di X Factor

Chi è il nuovo conduttore? Durante l’ultima puntata di XF2020 siamo rimasti tutti sbalorditi dall’addio dato in diretta da Alessandro Cattelan con un pizzico di emozione. Già dal giorno dopo, sui social impazzivano i toto nomi, erano dati per favoriti Lodovica Comello, unico punto forte di Italia’s Got Talent, e Federico Russo, storico speaker radiofonico.

Ma è di qualche settimana fa l’annuncio a sorpresa: il nuovo conduttore di XF2021 sarà Ludovico Tersigni. Soli 25 anni (recita da quando ne ha 18) ma già conosciutissimo dalle nuove generazioni grazie al teen drama Skam Italia, una serie TV che è arrivata già alla 4° stagione. Non solo attore, ma anche musicista. Ha una band di cui nessuno conosce il nome e suona la chitarra e il basso. La scelta ricaduta su Ludovico Tersigni è stata motivata dal CEO di Fremantle come l’inizio di un cambiamento per XF, si vuole rimettere al centro del programma tutto ciò che, negli ultimi tempi, è stato messo da parte, la cosiddetta Generazione Z e chi, più del giovane romano, può ridare fiducia ad una generazione dimenticata da tutti?

Infine, ultima novità riguarda le categorie degli artisti. Non ci saranno più divisioni in base al sesso e all’età, dalla prossima stagione i 4 giudici formeranno le loro squadre in modo del tutto eterogeneo, focalizzandosi esclusivamente sulla proposta musicale e progettualità artistica, uscendo dalle solite etichette. Un cambiamento, questo, necessario per il percorso fatto finora da X Factor, un programma sempre in linea con le novità, come già successo lo scorso anno, dedicando molto più spazio agli inediti piuttosto che alle cover. E anche quest’anno, il programma porterà avanti la sua filosofia: libertà di genere, assenza di etichette e superamento dei confini.