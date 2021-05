Chi è Ludovico Tersigni, nuovo conduttore di X Factor

Dopo mesi di speculazioni ed attesa, X Factor ha annunciato oggi il nuovo presentatore del programma. Dopo nove anni di onorato servizio, il conduttore storico Alessandro Cattelan ha infatti annunciato lo scorso anno durante la finale dello show che avrebbe lasciato il programma di Sky, lasciando un vuoto enorme da riempire.

Il nuovo conduttore dello show sarà Ludovico Tersigni, attore 25enne romano grande appassionato di musica. Tersigni suona infatti il basso e la chitarra in una band segreta, della quale si rifiuta di rivelare il nome, ma con la quale svela di aver pubblicato un EP. “E’ il sogno di rimanere nell’ombra, a noi piace così“. Un 25enne anomalo che non è iscritto a nessun social network perché “non riesco ad usarlo bene, non so fare le storie” e che ha quasi perso la possibilità di condurre il programma perché aveva rotto il telefono e, prendendolo come segno dell’universo, non lo aveva sostituito e si era reso irreperibile.

“Ho fatto il liceo classico ad Anzio, lì ho cominciato a fare dei musical con i miei amici“, svela ai microfoni di X-Factor nel raccontare l’inizio della sua passione per la recitazione. Alle medie aveva dei denti molto grandi e si vergognava a sorridere, mentre “A teatro ho detto, ‘è un personaggio che sorride’, c’è stata per la prima volta la capacità di dire ‘Non me ne importa niente’. Poi ho messo l’apparecchio“.

Il suo primo film è stato “Arancia e Martello” del 2014 con Diego Bianchi, seguito da “L’estate addosso” di Gabriele Muccino e “Slam – Tutto per una ragazza” di Andrea Molaioli, che gli è valso il Premio Biraghi assegnato ai Nastri d’Argento a Taormina. A livello televisivo, due stagioni di “Tutto può succedere” ed il grande successo grazie a “Skam Italia“, nel quale ha recitato per quattro stagioni.

Alessandro Cattelan è stato conduttore di X-Factor dal 2011 al 2020. La sua ultima edizione dello show, contrassegnata dalla pandemia di Coronavirus, ha visto la sua assenza per diverse puntate a causa della sua positività al virus. Dopo l’annuncio del nuovo presentatore, si attende ora la conferma dei nomi dei quattro giudici del programma.