Non Mentire, la fiction di Canale 5 punta su Maria De Filippi

La miniserie tv “Non Mentire” sta avendo molto successo tra il pubblico: la prima puntata andata in onda domenica 17 febbraio è riuscita a catalizzare su di sé l’attenzione di oltre 3 milioni e mezzo di italiani. Grande attesa anche per la seconda puntata programmata per domenica 24 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5.

Gli autori di questa fiction, ispirata al format inglese “Liar – L’amore bugiardo“, hanno pensato di coinvolgere anche Maria De Filippi in questo fortunato progetto e la regina indiscussa di Canale 5 ha acconsentito di buon grado. In molti sapranno che sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia di Mediaset va in onda la puntata di Amici, il talent show condotto proprio da Maria.

Durante la scorsa puntata, la De Filippi ha invitato l’attrice Greta Scarano che impersona Laura, la professoressa che sostiene di essere stata stuprata dal chirurgo Molinari – interpretato da Alessandro Preziosi – che, invece, racconta di aver passato con lei una notte di passione consenziente. In questo spazio dedicato alla fiction Maria ha speso delle parole di elogio, tanto che gli autori hanno preso una decisione mai vista in precedenza.

Lo spot con Maria De Filippi e le anticipazioni del prossimo episodio

Durante il promo del secondo appuntamento con “Non Mentire” invece di far scorrere le immagini della fiction, sono state montate nello spot quelle con Maria De Filippi nello studio di Amici durante l’ospitata con la Scarano. In sottofondo si sente la voce di Maria e il suo invito a guardare questa serie considerandola incredibilmente avvincente: “Una fiction che merita di essere seguita, secondo me è bellissima! E’ particolarissima, stai fino alla fine sospesa, non capisci“.

In effetti, in molti hanno ascoltato le sue parole e non vedono l’ora di sapere come andrà a finire questa torbida e misteriosa storia. Intanto, per chi non riesce ad attendere la puntata di domenica, ecco tutte le anticipazioni del prossimo episodio.