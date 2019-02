Non mentire, anticipazioni seconda puntata in onda il 24 febbraio: le indagini di Laura su Andrea

La mini serie tv “Non mentire” è partita domenica 17 febbraio in prima serata su Canale 5. Gli ascolti hanno premiato questa fiction, remake della versione anglosassone “Liar – L’amore bugiardo”, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La storia gira intorno a due versioni diametralmente opposte di una notte trascorsa tra il medico chirurgo Andrea Molinari e la professoressa Laura.

Il primo sostiene di avere avuto con la donna un rapporto consenziente, mentre lei ha denunciato uno stupro. Una torbida vicenda nella quale uno dei due non racconta la verità, solo alla fine si scoprirà chi ha mentito e perché. Vediamo come si svilupperà la vicenda nella seconda puntata, in onda domenica 22 febbraio sempre in prima serata su Canale 5.

Le anticipazioni della seconda puntata di “Non mentire”

Le indagini su Andrea Molinari verranno chiuse, la Procura prenderà la decisione d non procedere contro il medico, nonostante le pesanti accuse di Laura, questo perché dopo la rivelazione di Donato Ferraro in merito ad una vicenda vissuta anni prima con la professoressa è venuta a mancare l’attendibilità della donna in merito ai fatti.

Nel frattempo la fidanzata di Luca Molinari, Malika, verrà ricoverata per un’emorragia e, a tal proposito, Laura chiede ad Andrea di non rivelare il vero motivo di questo ricovero per via del carattere molto severo del padre della ragazza, Molinari non è d’accordo, ma alla fine acconsente. Vanessa fa sapere al medico che le accuse sono cadute, ma lui è consapevole che dovrà, ora, recuperare la stima e la fiducia nel suo ambiente lavorativo.

Intanto, vuole riprendersi il suo lavoro e di risollevarsi anche nella vita privata: esce con una ragazza conosciuta su un sito di appuntamenti. Laura però non si arrende e cerca in tutti i modi di dimostrare che è lei a non mentire.

Inizia ad indagare sul passato di Andrea e raggiunge la Capitale, per far luce sul suicidio della moglie di Molinari. Le sue indagini non portano a nulla e, di ritorno da Roma, scopre che Andrea le ha inviato una lettera nella quale le fa sapere la sua intenzione di querelarla. Su tutte le furie, lo raggiunge nella sua abitazione per affrontarlo di persona.