"Non è l’arena", l’ex produttore Tarallo rivela: "Massimiliano Morra fu cacciato per cose gravissime"

Anche se la Ares Film, casa di produzione autrice di numerose fiction di successo Mediaset (“L’Onore e il Rispetto”, “Il Peccato e la Vergogna”, “Furore”, ecc.), è fallita la scorsa primavera, nelle ultime settimane il gossip non fa che parlarne. Così come si parla in maniera insistente di Alberto Tarallo, che era a capo della Ares e che gli attori Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, protagonisti di molte fiction e attualmente concorrenti del GF Vip 5, hanno definito “Lucifero”.

Un uomo senza scrupoli e secondo la Del Vesco “il male assoluto”. Dopo aver diffidato Mediaset per queste gravi dichiarazioni andate in onda, Alberto Tarallo si è difeso nel programma “Non è l’Arena“ di Massimo Giletti. E ha fatto delle accuse implicite ma gravissime in primis ai danni di Massimiliano Morra.

Secondo Tarallo, infatti, Morra sarebbe stato cacciato da Zagarolo – località dove vivevano gli attori delle fiction e i vertici Ares, in quanto i ritmi di lavoro durante le riprese erano serratissimi – per qualcosa di gravissimo, che il produttore non ha voluto rivelare pubblicamente. A cacciare Morra sarebbe stato Teodosio Losito, compagno di Tarallo sia nella vita che nel lavoro, morto suicida quasi due anni fa.

Testimone di questi fatti considerati “gravissimi“, per i quali l’uomo ha spiegato di provare un vero e proprio “senso di ribrezzo” sarebbe stata proprio Adua Del Vesco, la quale ne avrebbe parlato con Losito, che teneva in grande considerazione le parole e l’opinione della giovanissima attrice messinese. Alberto Tarallo, seppur stuzzicato da Massimo Giletti, si è rifiutato categoricamente di scendere nei dettagli, ma ha insinuato il dubbio che Adua abbia esagerato le colpe di Massimiliano Morra proprio per avere la certezza che Losito lo cacciasse.

E ciò torna con il fatto che più volte, al GF Vip, la ragazza ha quasi minacciato l’attore (nonché, come si è appreso, finto ex fidanzato) di “dire tutto”. A questo punto non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 per capire se lo farà davvero e cosa dirà a proposito della accuse di Tarallo.