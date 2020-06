"Nero a metà" non si ferma: in programma anche la seconda e la terza stagione

“Nero a metà” si è rivelata una delle fiction di maggiore successo degli ultimi anni, che non solo ha ottenuto ottimi risultati durante la prima visione, ma anche ora che Rai 1 ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione, la serie sta ottenendo un grande successo.

La fiction ha come protagonisti Claudio Amendola, nei panni del commissario di polizia Carlo Guerrieri, Miguel Gobbo Diaz, nel ruolo del suo vice Malik e Rosa Diletta Rossi, la figlia di Carlo. Proprio Claudio Amendola ha svelato che in autunno vedremo già sul piccolo schermo la seconda stagione della fiction, le cui riprese sono state ultimate prima del blocco dei seti a causa della pandemia da Coronavirus.

Claudio Amendola ha poi voluto anticipare qualcosa su ciò che vedremo in questa seconda stagione della serie: molte novità e colpi di scena che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Nonostante ancora non ci siano maggiori informazioni per quanto riguarda le date precise della messa in onda della nuova stagione, probabilmente la serie sarà una delle prime novità della prossima stagione televisiva targata Rai.

Ma non solo, perché l’attore ha dichiarato al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, che la serie è stata già rinnovata anche per una terza stagione, per la gioia di tutti i fan di Nero a Metà. In proposito, Claudio ha rivelato che le riprese dovrebbero iniziate a gennaio 2021, anche se ancora non si sa se saranno necessarie delle misure di restrizione come distanze e mascherine, che oggi sono all’ordine del giorno o se si potrà già tornare alla normalità.

Il protagonista della fiction ha dato qualche altra informazione sul suo peronsaggio, Carlo Guerrieri: un personaggio che è stato creato su misura dell’attore e per questo motivo Amendola ha voluto renderlo quanto più possibile simile a se stesso e al suo carattere.