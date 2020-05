"Nero a Metà" trionfa anche in replica e batte anche "Tu Si Que Vales"

Dopo settimane di vittoria incontrastata per le repliche di “Tu si que Vales” su Canale 5, mercoledì 20 maggio il debutto delle repliche della serie tv “Nero a metà” ha ottenuto la vittoria degli ascolti spodestando lo show della rete ammiraglia Mediaset dal primo posto, nonostante anche per il programma di Maria De Filippi i risultati siano stati ancora una volta buoni.

“Nero a metà” è una serie poliziesca andata in onda lo scorso anno su Rai 1 con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Guerrieri: una serie che è stata molto apprezzata dal pubblico della rete, che non hanno perso l’occasione di assistere nuovamente alle indagini del burbero ma simpatico ispettore affiancato dalla figlia che lavora come anatomopatooga, portando davanti al piccolo schermo 3.430.000 spettatori.

Tu si que Vales, invece, si è posizionato per la prima volta da quando va in onda al secondo posto, sebbene i concorrenti dello show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e giudicati da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari continuino ad appassionare e divertire i telespettatori ottenendo il 18.2 % di share.

Per quanti riguarda gli ascolti delle altre reti, anche Chi l’ha visto? Ha ottenuto un buon riscontro, confermandosi uno dei programmi più apprezzati di Rai3 con circa due milioni di telespettatori. Su Rai 2, invece, è andato in onda la seconda puntata dello show di Maurizio Battista ispirato agli anni 80 Poco di tanto, che ha ottenuto il 3.5 % di Share è una media di 872.000 spettatori.

Italia 1 ha puntato su Scontro Tra titani, che ha raccolto uno share del 5.8 %, mentre Rete 4 con il film Mr. Crocodile Dundee è stato scelto da 911.000 spettatori è uno share del 3.7 % . Su tv8, invece, è andato in onda il film Ex Amici come prima, visto da 689.000 spettatori.