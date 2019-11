Maurizio Costanzo Show, Tina Cipollari si racconta: "Ho perso 12 kg in 30 giorni"

La puntata del Maurizio Costanzo Show del 14 novembre ha ospitato la rinomata Tina Cipollari, la famosissima opinionista di “Uomini e Donne“, la quale si è raccontata nel salotto televisivo e ha parlato della sua dieta, dichiarando che già dopo 10 giorni dall’inizio di una corretta alimentazione aveva fatto perdere all’opinionista 3 kg ed ora che i giorni passati sono 30, si dice molto soddisfatta del risultato raggiunto; infatti con la costanza e la determinazione è riuscita a perdere 12 kg in totale.

Inizialmente la donna aveva un peso di 84 chili, mentre adesso ne pesa 72; questa perdita di peso rappresenta per Tina un motivo di orgoglio, infatti parlando in diretta televisiva e punzecchiata da Costanzo ha dichiarato: “Ho perso 12 chili, penso che si inizi anche a vedere. Le signore che seguono ‘Uomini e Donne’ vedranno questo cambiamento e spero di perdere ulteriori 10 chili“.

Tina ha un obbiettivo, ovvero quello di perdere 20 kg entro la fine dell’anno. Il suo pensiero fisso fino a natale sarà dunque quello di perdere peso, infatti la famosa opinionista ha intenzione di pesare 60 chilogrammi per le festività natalizie. Una naturopata, Emanuela Casaldi, si prende cura e aiuta Tina con dei consigli generici, in quanto una naturopata non ha gli stessi compiti di una dietologa.

Si occupa di fare raggiungere i risultati desiderati senza utilizzare delle diete restrittive. La Cipollari ha dunque confermato da Costanzo di aver perso 12 chili solo grazie alla dieta che sta seguendo. Aveva da poco tempo parlato del suo regime alimentare: “Prima di mangiare la carne o il pesce devo sempre consumare un piatto di insalata o fagiolini condito con limone ed olio extravergine d’oliva“.

L’ex moglie di Kikò ha tolto dalla propria vita sopratutto le bevande gassate ed i carboidrati, ci ha raccontato di come ora beva solo acqua con limone e zenzero e si conceda solo una fetta di pane in uno dei due pasti.