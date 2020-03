Mattino Cinque, Paolo Brosio ripreso da Federica Panicucci: "Metti la mascherina!"

Con l’emergenza del Coronavirus nessuno più oramai osa sottovalutare il fenomeno; tutti i personaggi famosi sono sempre più disponibili a dare il buon esempio, ad indossare la mascherina di protezione, a diffondere il messaggio di restare a casa, a creare dei sistemi di donazione agli ospedali, nel tentativo di essere utili e solidali, cercando di arginare questa piaga che sta affliggendo la penisola intera ed il mondo.

Tanti sono infatti i messaggi e le esortazioni da parte di tutti di restare a casa, di evitare contatti umani a stretto rapporto, e soprattutto di preservare se stessi e gli altri. Lo sa bene anche la famosa presentatrice Federica Panicucci che contro questo fenomeno appare più agguerrita che mai.

Nonostante la chiusura al pubblico di tutti i programma televisivi, Federica preferisce dare il suo contributo alla società, non restando a casa, ma riportando informazioni circa il Coronavirus. Nonostante tutto però, appare molto attenta la donna a rispettare le norme di sicurezza, tanto che i suoi pochi ospiti sono tutti tra loro a debita distanza di sicurezza.

La Panicucci inoltre, richiama in diretta l’invitato in collegamento Paolo Brosio per aver peccato di superficialità nel non aver indossato la mascherina, tanto che la presentatrice lo richiama, affermando: “Metti la mascherina Paolo! Puoi indossarla anche ora. Qui tutti hanno la mascherina, i cameraman e gli operatori. Io ospito solo tre persone in studio proprio per mantenere la distanza di sicurezza.“

Brosio si giustifica di un suo simili comportamento, affermando che in realtà ha indossato la suddetta mascherina fino a poco fa, ma trovandosi ora in una stanza di pochi metri non ha reputato opportuno continuare a indossarla. Nonostante questo la Panicucci esorta lo stesso l’invitato a indossarla.

In effetti non è la prima volta che Brosio viene ripreso dalla Panicucci, infatti anche nella puntata precedente la presentatrice ha criticato Brosio di essere ripetitivo; a seguito delle affermazioni di Brosio circa l’errore degli italiani di continuare a spostarsi nonostante l’emergenza, la donna interrompe Paolo affermando: “L’hai ribadito già ieri, andiamo oltre”.