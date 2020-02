Mattino Cinque, Arianna David ha sofferto di anoressia: "Quel mostro ti rimane dentro"

Da Federica Panicucci a “Mattino Cinque“, Arianna David ha voluto rendere pubblico un particolare molto difficile e doloroso del suo passato: l’anoressia. L’ex Miss Italia ha parlato di questa patologia che l’ha segnata profondamente e a causa della quale è arrivata a pesare 39 chili.

Il suo messaggio disincantato è: “Si può guarire, perché io ne sono l’esempio, però è anche vero che l’anoressia ti rimane dentro” ammettendo che, nonostante sia riuscita a lasciarsi alle spalle questo nemico infido, in certi momenti ricompare crudele e spietato: “Ho notato che quando ho dei problemi personali, quando mi succedono cose che non vanno bene, riverso di nuovo tutto lo stress sul cibo, quasi non mangiando o mangiando spesso pochissimo”.

Arianna David ha sofferto di anoressia: il terribile racconto

Il rapporto con il cibo rimane sempre ostico per lei: “Questo mostro mi ritorna sempre davanti agli occhi” racconta infatti delle uscite a cena che sono anticipate da una preparazione scrupolosa; Arianna sta molto attenta a cosa mangiare i giorni prima, di modo che possa tranquillamente lasciarsi andare durante la cena: “Mi preparo una settimana prima stando attenta a casa perché poi mi dicono sempre che non mangio”. Il momento più difficile per lei si presenta la domenica quando suo marito le chiede di uscire per pranzo e i due finiscono per litigare perché questa cosa alla David provoca ansia e stress: “Vivo malissimo questa cosa“.

Può dichiarare di non essere più malata di anoressia, ma allo stesso tempo riconosce di mangiare in maniera del tutto sbagliata. Nei periodi particolarmente stressanti o quando ha fretta non riesce a consumare dei pasti appropriati: “A colazione prendo un caffè, a pranzo sono sempre di corsa e spesso lo salto, a cena mangio un contorno e un po’ di proteine”.

Arianna ha raggiunto il peso di 39 Kg e se è riuscita a uscire da quell’incubo il merito è solo di se stessa, infatti racconta di essere stata sola, senza nessuno che l’aiutasse o che la seguisse: “Vi posso dire adesso che è molto brutto questo. Non avevo nessuno, sembra che non si rendessero conto che stavo male, e questa cosa mi ha veramente ammazzato”. Non aveva nessuno che si occupasse di lei e che le facesse notare questa sua insana magrezza, si guardava allo specchio e si vedeva grassa e ribadisce ancora una volta che la solitudine è stata la cosa che più l’ha distrutta in assoluto.