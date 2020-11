"Mattino 5", Antonella Mosetti contro Stefano Bettarini

L’avventura lampo di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 2020 sta facendo molto discutere. Così come sta facendo discutere la liaison tra l’ex calciatore toscano e la modella brasiliana Dayane Mello, anche lei concorrente di questa edizione del reality show di Canale 5.

Lei si trova ancora nella casa, lui è uscito dopo appena due giorni causa squalifica per via di una bestemmia, ma hanno fatto in tempo a scontrarsi in merito alla fugace relazione avuta qualche anni fa in Honduras, quando entrambi partecipavano a “L’Isola dei Famosi”: lui come inviato, lei come concorrente.

Le cadute di stile di Stefano Bettarini

Al pubblico non sono piaciute molto le dichiarazioni di Bettarini sulla Mello, visto che secondo gran parte dei telespettatori entrare col solo scopo di “distruggerla” mediaticamente, rircordando cose da lei fatte durante una breve relazione ormai morta e sepolta, non fa di certo onore all’ex marito di Simona Ventura.

A scagliarsi contro Stefano Bettarini è stata anche una sua vecchia conoscenza, Antonella Mosetti. I due hanno avuto una breve storia nel lontano 2006 e quattro anni fa, quando entrambi partecipavano come concorrenti alla prima edizione del “Grande Fratello Vip”, Bettarini se n’è uscito con frasi tutt’altro che lusinghiere nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Parlando con l’amico Clemente Russo (che per questa vicenda è stato squalificato, avendo detto cose orribili su Simona Ventura) Bettarini aveva raccontato che la Mosetti “si era fatta trovare nuda nella suite di un Hotel di Roma, in Via Nazionale, a cavalcioni di una sedia, e pulsava come un’anguilla”. Ai tempi la donna sembrò perdonare l’ex calciatore, ma oggi deve aver cambiato idea.

Ospite del salotto di Federica Panicucci a “Mattino 5“, dove si parlara appunto dell’affaire Mello-Bettarini e della squalifica di quest’ultimo, Antonella ha sparato a zero su Bettarini. “Ha la lingua biforcuta, inventa storie inesistenti”, ha dichiarato. “Un uomo non parla mai così di una ex. Stefano ha questa doppia faccia”. Per adesso lui non ha replicato in alcun modo, ma siamo certi che non avrà preso benissmo queste parole.