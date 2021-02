"Live – Non è la D’Urso", scontro tra Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, sia nel bene che nel male, è stata una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La showgirl ha dovuto anche affrontare l’indifferenza degli altri ragazzi nella casa, che l’hanno mandata per ben ventidue volte al televoto.

La Ruta però, a causa della vicenda legata a Francesco Baccini e dei suoi comportamenti tenuti nella casa, si è dovuta arrendere al televoto contro Samantha De Grenet. Una decisione che ha sorpreso il pubblico da casa, e la figlia Guenda Goria, in studio, appena saputo dell’esito da Alfonso Signorini si è scagliata contro gli altri ragazzi.

Maria Teresa Ruta contro tutti

Intanto nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, la Ruta si è dovuto scontrare con le sfere del programma. Nessuno degli ospiti presente negli studi di Mediaset ha preso le sue difese, ed anche alcuni ex concorrenti non sembrano avere un bel ricordo della sua presenza in casa.

Tra i primi a portare rancore è Filippo Nardi che, come riporta il sito “Today”, accusa Maria Teresa Ruta di aver causato la sua squalifica dal GF Vip; “Sei stata una delle cause della mia eliminazione, indirettamente, ma lo sei stata. Io contro di te non ho nulla però devi ammetterlo”. La showgirl prova in ogni modo a non rispondere alle sue frecciatine, rivelando alla D’Urso di voler pensare solamente alle cose belle successe negli studi di Cinecittà.

In puntata si è parlato della sua relazione con Amedeo Goria, ove il giornalista sportivo sottolinea che vorrebbe riconciliarsi con l’ex compagna. La Ruta però non vuole sentire ragioni su questo argomento: “Lo evito per rispettare Roberto (il suo attuale compagno n.d.r). Quando nella vita si costruisce una nuova vita sentimentale, un nuovo amore – spiega Ruta – penso che sia complesso far capire al partner che dall’altro lato c’è solo affetto”.