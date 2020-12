"Live – Non è la D’Urso", relazione finta tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri? Lui nega, ma qualcosa non torna

Dopo l’outing di Gabriel Garko, il quale aveva dichiarato che tutte le sue storie con delle donne erano state finte, di copertura per preservare la sua immagine di attore etero sexy e sciupafemmine, Manuela Arcuri si era molto risentita. Anche lei infatti ha avuto una breve relazione con Garko che aveva sempre creduto vera, visto che lui non le aveva detto della sua omosessualità, né si erano messi d’accordo.

Così Barbara D’Urso ha organizzato un incontro / confronto tra i due nello studio di “Live – Non è la D’Urso“. La prima a entrare è stata la giunonica attrice di Sabaudia, che ha ribadito la sua versione dei fatti, e cioè che ha amato davvero Garko, ha creduto nella loro storia e ci è rimasta molto male quando lui ha dichiarato che tutte le sue storie etero erano una mera copertura, proprio come quelle con Adua Del Vesco e Eva Grimaldi.

Il confronto tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri a Live – Non è la D’Urso

Quindi la D’Urso ha fatto entrare Gabriel Garko, visibilmente imbarazzato. L’attore ha confermato la versione della Arcuri, che si è visibilmente rilassata. Eppure la sensazione è che qualcosa non torni. In primis perché nessuno dei due ha saputo spiegare perché la loro storia ad un certo punto si è conclusa, peraltro senza alcun attrito, tant’è che hanno continuato a lavorare assieme.

Su domanda precisa di Barbara D’Urso, la Arcuri dapprima ha tergiversato, affermando di non ricordarsi, poi ha detto di chiederlo a Garko. Quando la conduttrice l’ha fatto, anche lui ha ammesso con imbarazzo di non ricordarlo, affermando che era passato troppo tempo e la relazione “era andata scemando”. Un altro momento di imbarazzo c’è stato poi quando sempre la D’Urso ha voluto sapere se in quel periodo, dunque, all’attore piacessero le donne.

Di primo acchito, Gabriel ha negato decisamente, così come quando la conduttrice ha ipotizzato che gli piacessero sia uomini che donne; poi, tra una battuta e l’altra, il discorso è andato a perdersi in battute e commenti lusinghieri dell’attore nei confronti della padrona di casa. Ma una vera risposta non c’è stata.