"Live – Non è la D’Urso", Paolo Brosio presenta la sua fidanzata 22enne

Paolo Brosio contro tutti: ecco quanto è accaduto nel famoso salotto del gossip di Barbara D’urso, durante il corso dell’ultima puntata di “ Live non è la D’Urso“. Brosio, uomo notoriamente dotato di immensa fede, è stato attaccato su più fronti, che vanno dalla critica ricevuta dall’opinionista Antonella Elia, per aver ridicolizzato la preghiera nella casa, fino alle critiche ricevute per essere fidanzato con una ragazza di ben 42 anni più piccola di lui.

Brosio si è difeso da ogni singola accusa, partendo proprio dalla Elia e dalla sua dichiarazione fatta giorni addietro, circa il suo modo di pregare. A tal proposito Brosio afferma di essere sempre stata una persona di fede, pregando sempre a casa, aggiungendo: “Perché non devo pregare anche in un contesto del genere? La fede fa parte della vita“.

Si passa allora a un argomento molto scottante, la sua nuova fiamma Maria Laura. Paolo viene di fatto accusato per l’enorme divario generazionale che esiste tra loro e gli viene chiesto se in questo momento è innamorato o meno: “Mi sembra di essere dal commercialista o dal dentista. Se sono innamorato? Mi sembra una parola importante“.

L’ingresso di Maria Laura e l’ufficializzazione del rapporto

A questo punto dell’intervista arriva il colpo di scena della serata, l’ingresso di Maria Laura, pronta a dare manforte al suo Paolo. La ragazza infatti non si lascia di certo accusare in maniera gratuita, decidendo quindi di ufficializzare il suo rapporto con il giornalista: “Rendiamo ufficiale la nostra frequentazione, i miei sentimenti sono in crescita, anche se sono appena iniziati perché sono positiva e fiduciosa nella relazione con Paolo“.

Ma ci pensa Soleil Sorge a gettare qualche ombra di dubbio sulla giovane, affermando che è stata paparazzata in compagnia di un noto imprenditore milanese. Ma Maria Laura non cede alle accuse, affermando che per poter accusare servono prima le fonti: “Ho amici più grandi di me con cui vado a cena, si parla e si sta vicini, ma non ho niente da nascondere“.