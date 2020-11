E’ scandalo per la baby-fidanzata di Paolo Brosio: ha 22 anni e fa la modella

Come ha chiosato Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il conduttore parlava proprio di Paolo Brosio, che a dispetto dell’età ormai non più verde e della tenace fede cattolica, non smettere di cercarsi fidanzate giovanissime. Sì, perché non solo l’uomo ha una compagna, ma questa ha ben quarantadue anni meno di lui!

Paolo Brosio ha una fidanzata, ma sua madre non approva

Nella Casa del GF Vip 5, Brosio non ha mai parlato spontaneamente della propria compagna, limitandosi a rispondere di non essere single quando qualcuno glielo ha chiesto. Nonostante sia impegnato, il giornalista piemontese si mostra comunque fin troppo sensibile alle bellezze femminili presenti nel reality show, al punto che la Contessa Patrizia De Blanck lo ha accusato di fare il “lumacone”.

Ma cosa ne penserà la fidanzata a casa? E soprattutto, chi è questa presunta compagna di Brosio? A rivelarlo è stato l’opinionista Biagio D’Anelli, intervenuto durante una puntata di Mattino Cinque. Nel programma condotto da Federica Panicucci, Biagio ha fatto sapere che la lei in questione si chiama Marialaura De Vitis ed è giovanissima.

Ha infatti appena 22 anni, vive a Milano e di mestiere fa la modella. Magrissima, bruna e con un paio di grandi occhi verdi, Marialaura da parte sua non ha smentito né confermato la notizia, limitandosi a mostrare nelle sue stories Instagram di seguire molto attentamente il GF Vip, soprattutto da quando è entrato il suo Paolo. Non si sa come i due si siano conosciuti, né da quanto tempo stiano insieme.

Sembra però che l’anziana madre di lui, da sempre fin troppo presente nella vita del figlio (persino in quella sentimentale), non approvi affatto la relazione. In primis per la grande differenza d’età tra i due, visto che Marialaura potrebbe essere tranquillamente la figlia, se non la nipote, del suo Paolo.