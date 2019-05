Live – Non è la D’Urso, Pamela Prati: "Basta parlare di me"

La settima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, in onda su Canale 5, è stata dedicata quasi completamente a Pamela Prati. L’attrice si trova al centro delle critiche dopo aver dichiarato di essere pronta alle nozze con l’imprenditore Marco Caltagirone. Il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, dopo aver fatto delle ricerche, ha scoperto che non ci sono tracce di quest’uomo.

Queste voci sono aumentate sempre di più negli ultimi mesi, poiché Marco Caltagirone non si è mai mostrato nè in video, nè in foto. Pamela Prati giustifica il suo comportamento dietro alla sua riservatezza. Il pubblico però sembra poco propenso a credere alle sue parole.

L’intervista di Pamela Prati

Il confronto tra l’attrice e Barbara D’Urso però non inizia nel migliore dei modi. La Prati infatti prima prega la conduttrice di non chiedere sempre alle stesse cose, poiché ne ha sentite fin troppe in questi giorni. Ammette, infatti, che si trova lì solamente per salutare Barbara D’Urso, e per questo motivo lascia lo studio, meravigliando tutti.

Dopo qualche minuto però entra e rivela: “Sono cinque puntate che si parla solamente di me”. Ma Barbara D’Urso le ricorda che la sua trasmissione è sotto testata giornalistica aggiungendo: “Mark mi scrive da più di un anno messaggi di ipotetici lavori inesistenti sugli investimenti su Mediaset e Publitalia. […] Tu di questo premio in Albania ne sai qualcosa?”.

Pamela Prati però rivela di non conoscere i particolari: “Non devo per forza conoscere tutto del mio compagno, e la verità. Neanche lui non sa tutte le cose che io ho fatto, non stiamo insieme da 20 anni. Non gli ho fatto l’interrogatorio di terzo grado. Se vuoi saperne di più chiamalo, ai il suo numero”.

In realtà anche Pamela Prati ha lanciato delle frecciatine nei confronti di Marco Caltagirone, poiché ammette che sarebbe tutto molto semplice se l’imprenditore si facesse intervistate da Barbara D’Urso. Successivamente la showgirl, stufa delle numerose domande, dichiara: “Di tutte queste cose bisognerebbe parlarne in una sede più idonea magari un tribunale. Basta parlare di me, basta, fine”. La Prati insiste su questo argomento per quasi venti minuti, prima di abbandonare nuovamente gli studi di Canale 5 tra i mormorii del pubblico.

In un fuorionda, pubblicato dalla pagina Instagram “Bitchyf“, Pamela Prati si è sfogata dietro alle quinte. Infatti, appena una telecamera si avvicina a lei, l’allontana impedendo di registrare o scattare foto.