Pamela Prati perde il controllo nel backstage di "Live Non è la D’Urso": ecco cos’è accaduto dietro le quinte

Le polemiche intorno alla tanto attesa intervista di Pamela Prati non sono tardate ad arrivare, soprattutto in merito al backstage di “Live – Non è la D’Urso“, dove l’irritata 60enne sarda ha dato sfogo di tutta la sua ira e nervosismo. In queste ultime ore i principali siti web di gossip e tv stanno riportando la notizia della teatrale sfuriata della signora Prati, avvenuto proprio nel backstage del programma Mediaset.

Ieri sera, quando la conduttrice Barbara D’Urso ha iniziato a proferire parola, ponendo le prime domande in merito al matrimonio con Mark Caltagirone, l’ex soubrette del Teatro Bagaglino ha stoppato l’intervista sul nascere, voltando le spalle e andando via, come se la conduttrice le avesse rivolto degli illeciti quesiti. Pamela Prati ha percorso il corridoio infuriata e si è diretta verso i camerini.

La tensione e il nervosismo da lei accumulati in queste ultime settimane, esigevano una valvola di sfogo e ieri sera Pamela Prati l’ha trovata, piantando un discreto trambusto dopo che l’intervista televisiva ha preso una piega da lei non gradita. Il tono inquisitorio di Barbara D’Urso deve averle trasmesso addosso un certo fastidio, al punto tale da abbandonare lo studio di Canale 5 e dare di matto nel backstage.

Un testimone oculare, presente dietro le quinte, ha così descritto la reazione di Pamela Prati: “Era una furia, ha spinto via il cameramen con la telecamera ed ha preso a cazzotti la porta del suo camerino. Se n’è andata con Manuela Villa, sua ancella fedele”. La telecamera che ha registrato l’uscita della nauseata 60enne, infatti, è stata da lei spinta con brutalità e sembrerebbe che la Prati abbia persino preso a pugni/calci la porta del suo camerino.

Inizialmente lo staff della trasmissione ha provato a rincorrere la super ospite, seguendo la sua fuga e tentando di placare la sua collera, ma i suddetti tentativi sono risultati vani, poiché la signora Prati ha perentoriamente spintonato via gli addetti alle riprese. Soltanto la cantante ed ex collega Manuela Villa è riuscita ad avvicinarsi all’inflessibile showgirl, provando a sedare la sua incontrollabile ira.