"Live – Non è la D’Urso", l’intervista a Walter Zenga: "Nessuno mi deve dire che non sono un padre degno"

L’incontro avvenuto negli studi di Cinecittà tra Walter Zenga e il figlio Andrea è ormai sulla bocca di tutti. I due non hanno mai avuto un vero rapporto da genitore e figlio, ma in questa circostanza entrambi provano a limare le distanze aprendo alcune porte per il prossimo futuro.

Intanto nella giornata di ieri Walter Zenga ha rilasciato una nuova intervista negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show in onda su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, in cui parla sia del suo incontro avuto con Andrea che dell’attuale situazione familiare.

L’intervista rilasciata da Walter Zenga

L’ex portiere dei nerazzurri rivela di essere molto orgoglioso di Andrea, ritenendolo che hanno molte somiglianze a livello caratteriale e proprio grazie alla sua grinta si ritiene felice per il percorso all’interno del “Grande Fratello Vip“. Nonostante questo non condivide tutte le interviste rilasciate dal figlio in cui dichiara che si vedono solamente una volta all’anno, poiché lui più volte è stato ospite nella sua casa insieme alla propria fidanzata.

Walter Zenga dichiara che, a causa dei numerosi impegni non è riuscito a creare un vero legame tra padre e figlio, e proprio per questo motivo si prende delle responsabilità su questa situazione. In seguito parla del suo rapporto con la ex Roberta Termali: “Trovo poco carino fare le interviste senza chiamarti prima. Io in questi toni contro i miei figli o la mia ex moglie non ho mai parlato ai giornali. Io voglio incontrare i miei figli, perché dovrei incontrare lei. Se voleva fare da ponte con i miei figli poteva farlo prima”.

Successivamente “l’Uomo Ragno” si è confrontato con gli ospiti presenti negli studi, escludendo categoricamente di essersi separato da Raluca Rebedea, mentre sulla questione dei social network si sbilancia: “Non metterei mai qualcosa di brutto nei confronti dei miei figli su Internet. Il padre difende sempre i suoi figli”.

Con il primogenito Jacopo presente in studio Zenga ammette di essere entrato nella Casa per mandare un messaggio di leggerezza e serenità, non per esternargli tutti i suoi sentimenti da genitore. Non si tira indietro però nel lanciare una frecciatina ad Alda D’Eusanio: “Sono un padre e sono un genitore e nessuno mi deve dire che non sono un padre degno. Questa non è una opinione, sono cose volgari. […] Hanno detto cose di me pesantissime e si devono assumere delle responsabilità”.