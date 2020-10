Live – Non è la D’Urso, le anticipazioni: Fabrizio Corona sarà uno degli ospiti della diretta

Nina Morić in questi giorni ha pubblicato alcune conversazioni telefoniche registrate in segreto con Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram. In questa circostanza possiamo ascoltare l’ex “Re dei paparazzi” minacciare la showgirl di volerla uccidere per aver rovinato la vita del loro figlio Carlos Maria.

Precisamente nelle suddette minacce si può ascolare Corona dichiarare: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”.

Sempre nello stesso post Nina pubblica anche l’audio con Carlos, in cui il neo 18enne dichiara di essere stato costretto dal padre a vivere con lui. Fabrizio Corona per il momento ha risposto solamente pubblicando alcuni post su Instagram in cui si mostra in felice compagnia con il figlio.

Fabrizio Corona ospite a “Live – Non è la D’Urso”

Nella prossima puntata del “Live” uno degli ospiti di Barbara D’Urso sarà proprio Fabrizio Corona. Il personaggio televisivo sta prendendo sempre più spazio negli studi di Canale 5, poiché non è la prima volta che si lascia andare ad una confessione dalla D’Urso.

Addirittura nella scorsa settimana ha creato una rubrica dove parla delle coppie fasulle nate nel mondo televisivo e non solo.

La sua intervista si terrà comunque nei suoi comportamenti poiché, come da lui stesso svelato nelle storie di Instagram, è positivo al Covid-19: “Ho avuto la febbre alta per tre giorni, stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola però mi sento bene. Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute a contatto con me. Così anche loro potranno fare il tampone ed evitare altri contagi, come da prescrizione farò dieci giorni di quarantena”. Nelle successive storie però sembra anticipare la sua ospitata da Barbara D’Urso poiché dichiara di non voler star zitto.